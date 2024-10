Boc despre Autostrada Transilvania: demonstreaza performanta constructorului Bechtel

Emil Boc a afirmat, marti, la inaugurarea primilor 42 de km ai Autostrazii Transilvania (A3), ca lucrarea este cea mai complexa de acest gen din Romania si ca lucrarile la acesta autostrada au aratat ca "daca ai un ministru care stie sa stabileasca prioritatile", se pot face lucruri serioase, precizeaza NewsIn.

"E 1 Decembrie, am promis 42 de km de autostrada sunt gata. Cu alte cuvinte, ceea ce pentru foarte multi parea doar o promisiune. /…/ Este practic cea mai complicata lucrare de autostrada din Romania pana in momentul de fata.

Demonstreaza performanta constructorului Bechtel - si felicitarile noastre pentru calitatea lucrarilor, din cate am observat pana acum nu am nimic sa le obiectez, iar pe de alta parte s-a demonstrat ca, daca ai un ministru care stie sa stabileasca prioritatile, stie sa gestioneze banii si un guvern care sa sutina proiectele de infrastructura, se pot face lucruri serioase in aceasta tara", a afirmat Boc la nodul N Gilau, unul din capetele tronsonului Turda-Gilau al autostrazii, pe care se poate circula incepand de marti.

Emil Boc a tinut sa sublinieze ca, desi anul 2009 a fost cel mai greu an economic pentru Romania din 1933 incoace, din punctul de vedere al infrastucturii s-au reusit progrese considerabile.

"In 2009, chiar daca avem cel mai greu an economic din 1929-1933 incoace, am reusit ca, in materie de infrastuctura, sa dam romanilor cateva lucrari care cred eu ca spun de la sine despre performanta: pasajul Baneasa, se circula, centura Ploiestiului, se circula, Autostrada Transilvania - 42 de km, se circula.

Maine, centura Timisoarei va fi data in folosinta. Se lucreaza pe centura Sibiului, pe centura Iasiului, pe centura Sucevei, pe centura Clujului," a mai afirmat premierul Emil Boc.

