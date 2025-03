Boc: Autostrada Bucuresti-Ploiesti este realizata in proportie de 50%

Lucrarile la tronsonul de autostrada Bucuresti-Ploiesti sunt realizate in proportie de 50%, a declarat, vineri, la Ploiesti, premierul Emil Boc, care a adaugat ca spera ca acestea sa fie finalizate pana la finele anului. Boc a afirmat intr-o conferinta de presa ca se lucreaza "in ritm accelerat" la constructia autostrazii.

Aceasta este impartita in doua sectoare, Bucuresti-Moara Vlasiei, cu o lungime de 19,5 kilometri, si Moara Vlasiei-Ploiesti (42,5 kilometri). Finalizarea celor doua tronsoane este programata pentru 2010, cu exceptia primilor 7,5 kilometri dintre Bucuresti.

Boc a adaugat ca autoritatile au "in pregatire" tronsonul de autostrada Comarnic-Brasov si ca se deruleaza proceduri de achizitie pentru reabilitarea Drumului National 71 Sinaia - Targoviste.

Totodata, premierul a promis sprijin financiar guvernamental pentru autoritatile din Prahova, pentru constructia de locuinte ANL pentru tineri, locuinte destinate evacuatilor din casele nationalizate, dar si pentru mai multe investitii de interes local.

In asteptarea vizitei premierului, zeci de angajati ai Administratiei Domeniului Public si Privat, institutie aflata in subordinea Primariei Ploiesti, au fost scosi in strada pentru a curata de zapada si gheata rigolele de pe principala rutiera de acces dinspre Bucuresti catre Palatul Administrativ din Ploiesti, acolo unde Boc s-a intalnit cu autoritatile locale.

Tot vineri, inainte de vizita premierului, constructorii care au incheiat contracte cu primaria pentru plombarea gropilor din Ploiesti au lucrat intens pe acelasi tronson de drum.

Ads