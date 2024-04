Vizita neașteptată a lui Elon Musk în China. Ce urmărește să obțină miliardarul american din întâlnirile cu oficialii comuniști VIDEO

Miliardarul american Elon Musk a sosit duminică, 28 aprilie, la Beijing, într-o vizită neanunţată, unde va discuta cu autoritățile chineze unele aspecte legate de domeniul înaltei tehnologii, potrivit unei persoane din anturajul său.

Presa de stat chineză a relatat că Musk s-a întâlnit cu premierul Li Qiang la Beijing, timp în care Li i-a spus lui Musk că dezvoltarea Tesla în China ar putea fi privită ca un exemplu de succes al cooperării economice şi comerciale dintre SUA şi China.

"Onorat să ne întâlnim cu premierul Li Qiang. Ne cunoaştem acum de mulţi ani, de la începutul zilelor din Shanghai", a postat Musk pe platforma de socializare X, în timp ce apărea într-o poză cu premierul.

Tesla a ajuns la un acord cu autorităţile chineze pentru o fabrică în Shanghai, prima sa unitate de producţie în afara Statelor Unite, în 2018.

Producătorul de vehicule electrice din SUA a lansat FSD, cea mai autonomă versiune a software-ului său Autopilot, în urmă cu patru ani, dar încă nu l-a făcut disponibil în China, a doua piaţă a sa ca mărime la nivel global, în ciuda cererii clienţilor.

Musk a spus în această lună că Tesla ar putea pune FSD la dispoziţia clienţilor din China ”foarte curând”, ca răspuns la o întrebare pe X.

Analiştii de la firma Wedbush au numit vizita surpriză ”un moment major pentru Tesla”.

”În timp ce povestea evaluării pe termen lung la Tesla se bazează pe FSD şi autonomie, o piesă cheie lipsă din acel puzzle este ca Tesla să facă FSD disponibil în China, care apare acum la uşă”, a spus Wedbush într-un raport trimis prin e-mail.

Ads

Producătorii de automobile chinezi, cum ar fi Xpeng, au încercat să obţină un avantaj faţă de Tesla prin lansarea unui software similar.

Hopefully we will see a Positive Impact of this unique tour of @elonmusk to deal with China 🇨🇳 Government and thePeople as well as Pakistan 🇵🇰 being Best Brotherly Neighboring County & TheRegion.

🌻💚🌻

Best of Luck Team #CCPIT 📣— ShakirQureshi (@ShakirQureshi) April 29, 2024

Din 2021, Tesla a stocat toate datele colectate de flota sa chineză în Shanghai, conform cerinţelor autorităţilor de reglementare chineze, şi nu le-a transferat în Statele Unite.

Musk vreasă obţină aprobarea pentru a transfera datele colectate în ţară în străinătate, pentru a antrena algoritmi pentru tehnologiile sale de conducere autonomă, a spus persoana.

Vizita lui Musk în China, relatată pentru prima dată de Reuters, nu a fost anunţată public, iar persoana respectivă a vorbit sub rezerva anonimatului, deoarece nu era autorizată să vorbească cu mass-media.

Ads

Tesla nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii. Postul de stat chinez CCTV, în relatarea sa despre întâlnirea lui Musk cu Li, nu a spus dacă cei doi au discutat despre FSD sau despre date.

Mai devreme în cursul zilei, un raport separat transmis de radioul de stat a spus că Li a vizitat expoziţia auto de la Beijing şi a comentat despre modul în care sectorul vehiculelor inteligente cu energie nouă (NEV) din China a câştigat o poziţie de lider pe piaţă şi că ţara trebuie să lucreze din greu şi să-şi menţină avantajele.

Musk s-a întâlnit şi cu Ren Hongbin, un oficial guvernamental care conduce Consiliul Chinez pentru Promovarea Comerţului Internaţional, organizatorul salonului auto, a informat presa de stat.

"Este bine să vedem că vehiculele electrice fac progrese în China. Toate maşinile vor fi electrice în viitor", a spus Musk într-un videoclip postat pe reţelele de socializare de un utilizator afiliat presei de stat.

Duminică seara, o asociaţie auto de top chineză a publicat o listă cu 76 de modele de maşini pe care a spus că le-a testat şi a constatat că sunt conforme cu cerinţele Chinei de securitate a datelor, printre care se numără maşinile Model Y şi Model 3 ale Tesla.

Ads

Călătoria lui Musk a avut loc la puţin peste o săptămână după ce a renunţat la o vizită planificată în India pentru a se întâlni cu prim-ministrul Narendra Modi, invocând ”obligaţii foarte grele Tesla”.

Compania a declarat în această lună că va concedia 10% din forţa de muncă globală, deoarece se confruntă cu scăderea vânzărilor şi cu un război din ce în ce mai intens al preţurilor pentru vehiculele electrice conduse de mărci chineze.

Autorităţile americane de reglementare în domeniul siguranţei auto au declarat vineri că au deschis o investigaţie pentru a stabili dacă rechemarea de către Tesla a peste 2 milioane de vehicule din Statele Unite, anunţată în decembrie pentru a instala noi dispozitive de protecţie Autopilot, a fost adecvată, în urma unei serii de accidente.

Tesla a vândut peste 1,7 milioane de maşini în China de când a intrat pe piaţă, în urmă cu un deceniu, iar fabrica din Shanghai este cea mai mare unitate a sa de producţie din lume.

CEO-ul GM, Mary Barra, a făcut vineri o vizită neanunţată la salonul auto de pe cea mai mare piaţă auto din lume, potrivit unor două persoane care cunosc programul ei. GM nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Ads

Tot vineri, Grace Tao, vicepreşedinta Tesla responsabilă cu relaţiile externe în China, a publicat un comentariu pe contul de socializare al publicaţiei de stat People's Daily, susţinând că tehnologiile de conducere autonomă ar fi noul motor de creştere pentru industria EV.

Tao a spus că Tesla conduce cercetarea şi dezvoltarea privind conducerea autonomă cu tehnologia sa ”reţea neuronală end-to-end” şi datele colectate de la milioane de maşini aflate pe drum.

Condiţiile complicate de trafic din China, cu mai mulţi pietoni şi biciclişti decât în multe alte pieţe, oferă mai multe scenarii care sunt cheie pentru antrenarea algoritmilor de conducere autonomă într-un ritm mai rapid, potrivit experţilor din industrie.

Musk a declarat săptămâna trecută că Tesla va introduce noi modele, mai ieftine, folosind platformele sale actuale de vehicule electrice şi liniile de producţie vorar oferi un nou ”robotaxi” cu tehnologie de conducere autonomă.

El a spus pe X, luna aceasta, că va dezvălui robotaxiul pe 8 august.

Ads

Acţiunile Tesla au pierdut aproape o treime din valoarea lor de la începutul anului, deoarece au crescut îngrijorările cu privire la traiectoria de creştere a producătorului de vehicule electrice.

Săptămâna trecută, Tesla a raportat prima scădere a veniturilor trimestriale din 2020, când pandemia de COVID-19 a încetinit producţia şi livrările.

...citeste mai departe despre "Vizita neașteptată a lui Elon Musk în China. Ce urmărește să obțină miliardarul american din întâlnirile cu oficialii comuniști VIDEO " pe Ziare.com

Ads