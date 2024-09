Elon Musk, CEO-ul Tesla şi SpaceX, a declarat marţi, 24 septembrie, într-o postare pe X, că firmele sale caută modalităţi de a investi în Argentina şi de a sprijini naţiunea sud-americană, transmite Reuters.

Argentina este al patrulea producător mondial de litiu, o componentă critică a bateriilor pentru vehicule electrice.

Musk şi-a arătat anterior admiraţia pentru politica libertariană a preşedintelui argentinian Javier Milei şi pentru susţinerea sa deplină a întreprinderii private.

Miliardarul l-a găzduit pe Milei la o fabrică Tesla din Austin, Texas, în aprilie.

My companies are actively looking for ways to invest in and support Argentina— Elon Musk (@elonmusk) September 24, 2024

”Companiile mele caută în mod activ modalităţi de a investi şi de a sprijini Argentina”, a spus Musk, ale cărui companii includ, de asemenea, startup-ul Neuralink şi firma de inteligenţă artificială xAI.

...citeste mai departe despre "Elon Musk anunță că firmele sale vor să investească în Argentina VIDEO " pe Ziare.com

Ads