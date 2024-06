Litoralul va atrage turistii prin investitii in centre balneare, aqua-parcuri si speologie

Ministrul Turismului, Elena Udrea, a expus, sambata, la un seminar organizat in statiunea Olimpde catre minister si o parte dintre parlamentarii de Constanta, cateva directii de dezvoltare a turismului pe litoral, prin investitii in centre balneare, herghelii, aqua-parcuri si speologie, transmite NewsIn.

"Sunt mai multe proiecte de dezvoltare a infrastructurii de turism in sudul litoralului, de reorganizare a statiunior turistice, avem proiecte pentru activitati de agrement care vor fi in completarea activitatilor turistice, de reabilitare a bazei materiale si vom crea foarte multe oportunitati pentru turisti pe care speram sa-i atragem intr-un numar din ce in ce mai mare.

Aqua-parcuri, centre de agrement sportiv, zone verzi si parcuri, centre balneare.

Vom folosi resursele balneare care sunt in sudul litoralului, la Techirghiol si Costinesti, avem in vedere si un proiect in Mangalia in care sa antrenam herghelia din Mangalia. Incercam sa aducem infrastructura de utilitati in toate statiunile, incercam sa exploatam turismul speologic in zona Limanu si zona din sudul extrem al judetului Constanta", a declarat Udrea.

Aceasta a precizat ca proiectele de dezvoltare a statiunilor din sudul litoralului au in vedere si diversificarea ofertei de agrement pentru turisti, care este deficitara in acest moment. Astfel, Udrea vrea ca aici sa apara, anul viitor, aqua-parcuri, mai multe centre sportive de petrecere a timpului libera, dar si mai multe parcuri si spatii verzi.

Udrea a mai spus ca strategia de dezvoltarea a sudului litoralului este realizata si ca aceasta va fi supusa in curand dezbaterii publice.

Strategia va fi inclusa in legea turismului. "Este un proiect care va dura mai mult de cinci-sapte luni, cat mai avem pana in mai, dar speram ca incepand din 2010 sa arate altfel sudul litoralului", a precizat Udrea.

Pentru ca toate acestea sa fie posibile, ministrul Turismului a declarat ca va face demersurile pentru ca intreaga zona de sud a litoralului sa fie declarata zona turistica de interes national, fapt care ar insemna si atragerea mai facila a resurselor financiare necesare pentru investitii.

