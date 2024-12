Cele doua companii energetice, obligate sa garanteze cu ipoteci ca achita creditul firmelor preluate

Cele doua companii nationale energetice care vor fi infiintate de Guvern vor fi obligate sa preia toate obligatiile societatilor preluate, inclusiv creditele interne si externe garantate de stat, si sa instituie ipoteci pe bunurile unitatilor prin care sa garanteze rambursarea imprumuturilor.

Companiile vor fi obligate sa incheie cate un protocol si cu Eximbank, pentru creditele cu garantia statului emise de institutia bancara in favoarea societatilor preluate, conform noului proiect de hotarare de guvern privind reorganizarea sectorului energetic, obtinut de MEDIAFAX.

Documentul, semnat si de ministrul Justitiei, stabileste ca societatile din sectorul energetic preluate de catre cele doua companii vor fi obligate sa instiinteze institutiile financiare creditoare despre modificarile survenite in structura organizatorica si statutul juridic, iar cele doua companii sa preia, incepand cu data inmatricularii la Registrului Comertului, toate drepturile si obligatiile decurgand din raporturile acestora cu tertii, inclusiv in litigiile in curs.

Vor fi preluate obligatiile fiscale principale si accesorii datorate si neachitate, decurgand din credite interne si externe garantate de stat sau contractate direct de stat si subimprumutate societatilor reorganizate, cele doua companii nationale fiind obligate sa incheie in acest sens acte juridice cu Ministerul Finantelor si/sau cu institutiile de credit finantatoare.

Cele doua companii vor fi obligate sa instituie garantii asupra oricaror bunuri mobile sau imobile, pana la acoperirea sumelor datorate ministerului rezultate din credite interne sau externe garantate de stat, inclusiv pentru creditele cu garantia statului emisa de Eximbank.

"In scopul garantarii rambursarii imprumuturilor garantate de stat se vor institui ipoteci legale asupra tuturor bunurilor imobile ale societatilor comerciale nou-infiintate, precum si orice alte garantii considerate necesare, pana la acoperirea sumelor datorate Ministerului Finantelor si institutiilor financiar-bancare creditoare", se arata in document.

Noile companii vor fi totodata obligate sa asigure sursele de finantare pentru investitiile de mediu din fonduri europene si surse proprii.

Proiectul initial de act normativ privind infiintarea celor doua companii nationale, elaborat anul trecut de Ministerul Economiei, nu includea aceste prevederi.

Prima companie nationala, denumita "Electra", va avea in structura complexurile energetice Turceni, Rovinari si Craiova cu sucursalele sale, Nuclearelectrica, sucursalele Hidroelectrica din Ramnicu Valcea, Sibiu si Targu Jiu, filiala Hidroserv din cadrul Hidroelectrica si Societatea Nationala a Lignitului Oltenia.

In urma proceselor de divizare si fuziune, Hidroelectrica isi inceteaza existenta.

A doua companie nationala, denumita "Energetica", va fi infiintata prin fuziunea filialelor Electrocentrale Deva si Electrocentrale Bucuresti din cadrul Termoelectrica si va avea in structura sucursala Paroseni si Termoserv Paroseni din Termoelectrica, filialele Hidroelectrica din Bistrita, Buzau, Cluj, Curtea de Arges, Hateg, Portile de Fier, Oradea, Sebes si Slatina, precum si parti din Compania Nationala a Huilei, care se divizeaza.

Societatile vor fi reorganizate prin divizare si fuziune precedata de dizolvare fara lichidare, se arata in noul proiect de hotarare.

Capacitatile aditionale preliminate indicate in actul normativ pentru cele doua companii sunt de circa 500 MW pe baza de gaz, aproximativ 30 MW pe baza de resurse regenerabile (biomasa, eoliana si micro-hidrocentrale) si circa 1.100 MW centrale cu acumulare pompare.

Companiile vor fi inregistrate la Registrul Comertului dupa obtinerea deciziei de autorizare a concentrarii economice.

Capitalul social al companiilor nou-infiintate va fi constituit prin preluarea activului si pasivului aferente sucursalelor si filialelor preluate de la societatile reorganizate, pe baza bilantului contabil intocmit la 31 decembrie 2009, care va fi actualizat, iar bunurile proprietate publica vor fi preluate in administrare fara sa fie incluse in capitalul social, urmand sa li se stabileasca statutul juridic.

"Analizele si studiile efectuate au evidentiat ca varianta optima pentru atingerea unor asemenea deziderate presupune ca una dintre companii sa produca energie pe baza de lignit, utilizarea unei parti a potentialului hidro si a combustibilului nuclear, iar cealalta pe baza de huila si prin utilizarea celeilalte parti din potentialul hidro.

Folosirea mixtului de resurse primare de catre ambele companii le-ar permite sa fie apropiate atat din punct de vedere al costurilor totale actualizate/MWh, cat si din punct de vedere al cotei de piata", se arata in document.

Intre cele doua companii, relatiile comerciale vor fi derulate numai pe baze contractuale, iar Ministerul Economiei va avea obligatia de a verifica lunar respectarea decontarilor.

Companiile vor fi obligate sa respecte intocmai deciziile operatorului de sistem din cadrul Transelectrica, emise in scopul asigurarii echilibrului balantei productie-consum si functionarii in conditii de siguranta a sistemului energetic national, conform proiectului de hotarare de guvern.

Operatorii economici nou-infiintati vor intocmi programe de restructurare proprii si programe de inchidere operationala pentru unele obiective aprobate de consiliile de administratie si de adunarile generale ale actionarilor. Programele de restructurare deja aprobate de societatile preluate raman valabile.

Companiile vor putea beneficia de alocatii de la bugetul de stat pentru cheltuieli de capital aferente obiectivelor de investitii, proprietate publica a statului, prin bugetul Ministerului Economiei, in completarea surselor proprii, a creditelor bancare si a alocatiilor din fondurile special constituite pentru dezvoltarea sistemului energetic national.

Actiunile detinute de Fondul Proprietatea la societatile comerciale care se reorganizeaza si filialele lor, dupa caz, se vor mentine, in echivalent valoric, la societatile nou infiintate.

"Crearea unor societati integrate la nivel national, ce vor include in structura lor capacitati initiale de productie de aproximativ 8.900 MW, activitati de furnizare si de mentenanta, le va permite acestora sa profite de beneficiile obtinute prin implicarea in toate etapele lantului valoric energetic.

Capacitatile de productie instalate detinute de cele doua societati nou-infiintate vor reprezenta, intr-o prima etapa, aproximativ 48%, respectiv 44% din totalul intern, un nivel mai redus decat media inregistrata in prezent in Uniunea Europeana.

In prezent, in Romania nu exista o companie de electricitate care sa fie suficient de mare pentru a putea sa participe in proiecte regionale si internationale, in beneficiul pietei din Romania, iar rezultatele analizelor efectuate arata ca doua companii de aceasta marime vor permite dezvoltarea cu succes a acestor tipuri de proiecte", se arata in document.

Potrivit sursei citate, prin crearea celor doua companii nu vor fi efectuate disponibilizari de personal, dar eventuale reduceri ale locurilor de munca pot fi inregistrate ulterior, prin programe de restructurare.

Ministerul Economiei, Adriean Videanu, a anuntat, miercuri, ca proiectul de hotarare care infiinteaza cele doua companii nationale in sectorul energetic va fi aprobat de Guvern in sedinta programata in aceeasi zi.

Surse oficiale au declarat insa, miercuri, agentiei MEDIAFAX ca Guvernul a decis sa amane cu o saptamana avizarea celor doua companii nationale in sectorul energetic, dupa ce ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a solicitat Ministerului Economiei sa opereze o serie de modificari de natura juridica in actul normativ care infiinteaza cele doua entitati.

