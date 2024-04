Lipsa eficienței energetice a clădirilor publice costă România 6 miliarde de lei pe an. Ce am putea face cu acești bani

Lipsa eficienței energetice a clădirilor publice costă România 6 miliarde de lei pe an FOTO Pixabay

România are peste 242.000 de clădiri publice al căror consum este peste 200-250 kWh/metrul pătrat, iar media recomandată la nivel european este de 140kWh/metrul pătrat, se arată într-un proiect care vizează eficienţa energetică.

Studiul a fost realizat de Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi în Energie (ACUE) şi a fost finanţat din fonduri norvegiene.

Acelaşi studiu arată că, în ceea ce priveşte locuinţele, consumul de energie poate fi redus cu 35% "prin schimbări de comportament şi măsuri de eficientizare".

Proiectul "Eficienţă Energetică în case inteligente, clădiri inteligente şi reţele inteligente", derulat în ultimele 14 luni de Federaţia ACUE în parteneriat cu Asociaţia pentru Energie Curată şi Combaterea Schimbărilor Climatice (AECCSC), a acţionat pe trei piloni furnizând, prin intermediul unor experţi, soluţii de creştere a eficienţei energetice în locuinţe şi în clădirile publice, dar şi informaţii legate de necesitatea dezvoltării reţelelor de distribuţie a energiei pentru a fi capabile să integreze eficient energia din surse regenerabile, în folosul comunităţilor.

Bilanţul acestui proiect, ale cărui concluzii au fost date publicităţii joi, 18 aprilie, arată că România are 242.000 de clădiri publice al căror consum este peste 200-250 kWh/mp faţă de o medie recomandată la nivel european de 140kWh/mp.

"Un calcul sumar arată că dacă am atinge consumul recomandat pe metrul pătrat, am obţine o economie de peste 6 miliarde de lei anual. Cu aceşti bani am putea construi 10 şcoli de dimensiuni medii-mari sau 2 spitale regionale", afirmă realizatorii proiectului.

