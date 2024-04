Cât va costa reabilitarea termică a blocurilor din România. Soluțiile care ne pot scoate din „sărăcie energetică”: „Fondurile sunt doar o parte a problemei”

În contextul în care România înregistrează cea mai mare creștere a consumului final de energie din Uniunea Europeană în ultimii ani, în timp ce media europeană este în scădere, Directiva privind Performanța Energetică a Clădirilor (EPBD), votată deja în Parlamentul European și pe punctul de a intra în vigoare, ar putea avea un impact major pentru rezolvarea unor probleme sistemice ale țării noastre când vine vorba de pierderile majore de energie și condițiile deseori insalubre ale clădirilor rezidențiale.

Doi experți în domeniul eficienței energetice au explicat, pentru Ziare.com, cum s-ar putea traduce normele europene într-un plan de țară care să adreseze problemele reale din teren ale României.

Potrivit unei analize realizate de publicația de nișă Agenda Construcțiilor în februarie 2024, clădirile europene reprezintă 40% din energia consumată și 36% din emisiile directe și indirecte de gaze cu efect de seră legate de energie, iar acesta este unul dintre motivele pentru care EPBD se află în centrul atenției. Potrivit directivei europene, combaterea acestor emisii este, prin urmare, esențială pentru atingerea obiectivului Uniunii de reducere a emisiilor.

La nivelul UE, analiștii au observat diferențe majore între țări în ceea ce privește eficiența stocului de clădiri, costurile de renovare a clădirilor ineficiente energetic plasându-se între 15.000 de euro și 100.000 de euro. În Germania și Olanda, costurile medii de renovare se poziționează între 15.000 euro și 30.000 euro, în vreme ce proprietarii belgieni se confruntă cu costuri mai mari, în medie de 50.000 euro. Totodată, cercetări recente citate de Agenda Construcțiilor arată că nivelul costurilor de renovare a crescut mai repede decât inflația. În pofida acestui fapt, renovările reprezintă o parte semnificativă a industriei construcțiilor UE.

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro

Care sunt mizele Directivei privind Performanța Energetică a Clădirilor

Propunerea legislativă pentru revizuirea Directivei privind Performanța Energetică a Clădirilor (EPBD) a fost adoptată de Comisia Europeană în decembrie 2021, urmată de propuneri specifice din partea Consiliului UE și Parlamentului European. După negocieri ample, aceste instituții au ajuns la un acord provizoriu în decembrie 2023 pentru a uniformiza textul legislativ. Acordul a fost votat de Parlamentul European, iar pe 12 aprilie 2024 urmează votul din Consiliul European pentru ca acesta să devină oficial, cu implementare prevăzută pentru 2025.

Sub noile reglementări, statele membre sunt obligate să urmeze traiectorii naționale pentru reducerea consumului mediu de energie primară în clădiri, stabilind obiective specifice pentru 2030, 2040 și 2050. Aceste traiectorii vor ghida renovarea anuală a clădirilor, axându-se pe scăderea consumului de energie în loc de a impune criterii minime de performanță energetică. Se pune un accent deosebit pe renovarea clădirilor cu performanțe energetice slabe, contribuind la reducerea consumului de energie primară cu 16% până în 2030 și între 20-22% până în 2035, comparativ cu nivelurile din 2020. Mai multe analize europene arată că ultima formă a regulamentului reprezintă o schimbare majoră față de politici anterioare, direcționând eforturile către îmbunătățirea eficienței energetice la scară largă.

Ads

În plus față de reglementările privind clădirile rezidențiale, acordul stabilește obiective clare și pentru clădirile nerezidențiale, menținând standardele de performanță energetică minimă. Reforma EPBD aduce, de asemenea, provocări și oportunități pentru sectorul bancar, implicându-l activ în tranziția către eficiență energetică. Băncile se confruntă cu riscul devalorizării activelor și necesitatea dezvoltării bazelor de date privind eficiența energetică, dar reforma deschide și calea către o nouă piață de credite pentru renovare.

Documentul introduce și un sistem armonizat de clasificare a performanței energetice (EPC) pe o scală de la A la G, unde A indică clădiri cu emisii zero și G cele cu cea mai slabă performanță. Această inițiativă urmărește să faciliteze identificarea și promovarea clădirilor cu consum de energie aproape zero, precum și a celor cu emisii zero de carbon, stimulând utilizarea energiei regenerabile.

Pentru a sprijini acest demers, statele membre sunt încurajate să dezvolte pașapoarte de renovare pentru clădiri, oferind o cale clară către îmbunătățirea eficienței energetice. Demersul presupune stabilirea unor ghișee unice (OSS) pentru a oferi asistență și coordonare în procesul de renovare, în special pentru clădirile cu performanță energetică sub standardul C, menit să sporească volumul renovărilor energetice până în 2030.

Ads

Statele membre UE vor beneficia de flexibilitate în dezvoltarea sistemului certificatelor de performanță energetică la nivel național, urmând să asigure folosirea exclusivă a literelor de la A la G pentru desemnarea claselor energetice în care vor fi încadrate clădirile. În ceea ce privește pașapoartele de renovare, introduse ca instrument voluntar de facilitare a renovărilor aprofundate, acestea vor face obiectul unei anexe separate a EPBD, care va detalia cerințele care trebuie respectate, explică un material e-nergia.ro.

Modificările includ, de asemenea, eliminarea treptată a centralelor pe gaz și promovarea pregătirii clădirilor noi pentru energia solară, cu termene stabilite pentru implementarea acestor tehnologii pe clădirile publice și nerezidențiale.

Denisa Diaconu (BPIE): „Finanțarea pe care o primesc oamenii pentru renovarea clădirilor trebuie să fie corelată cu gradul de performanță energetică pe care îl obține clădirea în urma renovării”

O primă clarificare pe care a făcut-o, în dialog cu Ziare.com, Denisa Diaconu, project manager la think tank-ul Buildings Performance Institute Europe (BPIE) din Bruxelles este că Directiva EPBD reprezintă un set de ghidaje lăsate deseori generale și vagi tocmai pentru că se dorește oferirea unui grad ridicat de flexibilitate statelor membre pentru a particulariza regulile pe nevoile interne. „Versiunea inițială a Comisiei era mult mai ambițioasă decât este acum, mai ales în ceea ce privește anumite prevederi. Cea din prezent este un pic mai laxă și foarte multe dintre instrumente sunt definite mai general pentru ca statele membre să le dea forma care se potrivește cel mai bine contextului național.”

Ads

Cele mai importante și mai controversate în același timp instrumente sunt așa-numitele Standarde Minime de Performanță Energetică (MEPS) pentru clădirile nerezidențiale impun renovarea aprofundată a minim 16% clădiri cu cele mai slabe performanțe energetice până în anul 2030, și minim 26% până în 2033. „În noua directivă au fost introduse aceste MEPS, care se credea că vor fi foarte limitative pentru statele membre, în sensul în care acestea s-ar fi aplicat pentru fiecare casă, individual. În forma pe care o au în prezent, există și National Trajectories, traiectorii naționale, iar aceste Minimal Energy Performance Standards se vor aplica clădirilor non-rezidențiale. Pentru că, practic, aceste MEPS vor pune un prag și vor specifica un maxim de performanță energetică exprimat într-o medie.”

Specialista a punctat faptul că, în directivă se oferă o definiție pentru ce înseamnă exact o clădire cu performanțe energetice slabe, și anume acele imobile care se află în marja de 43% dintre clădirile cu cele mai slabe performanțe energetice, calculat folosindu-se drept indicator consumul de energie primară. Cu toate acestea, problema este că e foarte greu, mai ales la noi în țară, să se poată repera cu exactitate care este fondul total de clădiri care intră în această marjă.

Ads

„Pentru ca acest procent să fie calculat, este nevoie de o înțelegere foarte bună a fondului de clădiri dintr-o țară. Din păcate, în România, lucrul acesta nu este foarte bine înțeles, noi încă nu avem o bază de date în care să agregăm situația fondului din țară cu toți indicatorii care ne sunt ceruți de la Uniunea Europeană. În PNRR exista o reformă care presupunea crearea unei baze de date care să acopere tot fondul de clădiri din România, cu detalii privind consumul de energie, tipul clădirii, caracteristici specifice legate de regiune, zona climatică din care face parte clădirea respectivă, lucruri care, agregate, ne-ar putea oferi informații și despre sărăcia energetică, un subiect foarte important pentru România pentru că, la fel, statistica nu este promițătoare și am putea defini mult mai bine aceste clădiri cu performanță energetică redusă.”

Directiva va fi însoțită totuși și de niște ghiduri care vor fi disponibile aproximativ la un an după ce Directiva Europeană va fi acceptată formal, după votul din Parlamentul European. Pe 12 aprilie directiva va fi votată și în Consiliul European, iar din acel moment, țările vor avea la dispoziție doi ani pentru a transpune regulile în legislația națională.

Ads

„Uitându-mă acum la alte țări, cumva România e un pic mai avansată”, notează Denisa Diaconu. „De exemplu, în momentul de față, standardul pentru construcția de clădiri noi este nZEB (eng. nearly zero energy buildings, clădiri cu consum aproape zero de energie). Acest standard trebuia să fie implementat printr-o metodologie din 2020 pentru clădirile nou-construite publice, iar din 2021, pentru toate tipurile de clădiri. Noi aproape că am respectat toate aceste termene, Bulgaria, în schimb, de-abia la începutul anului 2024 a avut o metodologie pentru standardul nZEB. Sunt țări și mai în urmă decât noi în ceea ce privește transpunerea și aplicarea legislației europene.”

O atenție sporită oferită categoriilor vulnerabile și a programelor de creditare atente la capacitatea de plată a oamenilor

Legat de cum se vor transpune aceste directive și reguli concret, cel mai probabil va trebui să avem mai multe programe precum Casa Eficientă Energetic (n.r. detaliat mai jos în acest material) și pentru blocuri de locuințe, dar și pentru locuințe unifamiliale, a explicat Diaconu. „Un alt lucru care ar trebui făcut este ca finanțarea pe care o primesc oamenii pentru renovarea clădirilor trebuie să fie corelată cu gradul de performanță energetică pe care îl obține clădirea în urma renovării. Cu alte cuvinte, dacă o persoană dorește să facă o renovare care să reducă consumul de energie cu 30%, trebuie să obținută o finanțare mai mică decât dacă s-ar dori o renovare aprofundată, care se duce la o scădere a consumului de energie de 70-80% - trebuie să fie direct proporțională finanțarea cu reducerea consumului obținută în urma renovării. La noi de multe ori nu se face lucrul acesta, iar banii se dau fără constrângeri concrete.”

Apoi vor trebui create programe care să se diferențieze pe caracteristici socio-economice, explică reprezentanta BPIE. „S-ar putea ca, pentru categorii vulnerabile, un program bazat pe granturi să fie mult mai potrivit decât unul prin care se poate obține un împrumut. De prea multe ori, categoriile vulnerabile nu au deschidere pentru a obține un împrumut. În cazul în care din partea oamenilor nu există deloc posibilități financiare, există și tipuri de programe care integrează băncile, cum ar fi companiile de tip ESCO, care oferă soluții energetice și intermediază linii de credit cu acest scop. Problema este că unele dintre ele nu au un cadru legal, din păcate. În România, majoritatea finanțărilor vin din surse europene sau programe naționale cum e Casa Eficientă Energetic, finanțată din schemele de ETS (n.r. Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii).

Modelul ESCO ar putea să finanțeze renovarea din economiile de energie care se produc. Dar acest lucru are loc după renovare. Vine compania respectivă, face un audit energetic și estimează procentul de economii din consumul de energie într-un anumit procent cu care va scădea cuantumul facturilor de energie. Compania contractează un împrumut în numele clientului, acesta plătind ulterior creditul din economiile la energie pe care le obține acesta în factură după renovare.

E nevoie ca cetățenii să fie mult mai informați și văd un rol pentru autoritățile publice să dezvolte mai des campanii de informare, în momentul în care sunt introduse elemente noi în legislație care afectează viața de zi cu zi a oamenilor. Pentru eficiența energetică, în momentul în care România, precum și alte state europene, treceau prin criza prețurilor la energie, autoritățile publice nu au venit în întâmpinare cu niciun fel de campanie care să informeze cetățenii despre posibilitățile pe care le au ca să-și scadă consumul de energie, despre beneficiile care vin odată cu renovările și eficiența energetică în general”, a notat Denisa Diaconu.

Dumitru Chisăliță: Primăriile trebuie să își facă treaba, iar impozitarea pe clase energetice este un element esențial de reglare a derapajelor de eficiență energetică

Dumitru Chisăliță, expert în energie și președintele Asociației Energia Inteligentă, a explicat pentru Ziare.com că, odată promulgată directiva europeană, mai multe instituții ale statului vor fi responsabile de aplicarea acestei directive. „Nici măcar nu e doar Ministerul Energiei, deoarece sunt probleme care țin de Ministerul Mediului, Ministerul Finanțelor, de dezvoltare, de ANRE, o paletă de instituții. E clar că problemele ar trebui disecate la nivelul mai multor instituții, care la rândul lor să vină cu modificări legislative, cu modificări reglementative sau cu politici specifice pe zona lor de activitate. Dar municipalitățile au un rol foarte important, pentru că, până la urmă sunt cele care trebuie să aplice efectiv politicile dezvoltate de instituțiile naționale. Practic, cel mai important rol în aplicabilitatea acestei directive o găsim la nivelul autorităților locale”, a punctat expertul.

„În mod normal, orice se face într-un oraș, ar trebui să fie sub coordonarea, dar și sub recomandarea și supervizarea primăriilor. Problema e cu dublu aspect. Primăria nu-și joacă rolul pe care îl are prin lege, de a fi consilierul efectiv al cetățenilor sau de a fi cei care desfășoară o anumită politică în urbea respectivă. Noi degeaba discutăm de fonduri, dacă nu construim un concept, care trebuie să aibă la bază eficiența energetică, pe care să fie modulate mai multe aspecte. Fondurile sunt doar o parte a problemei.”

Expertul a pus un accent important pe impozitarea pe clase energetice, ca un element esențial de reglare a derapajelor de eficiență energetică. Atât timp cât nu există un sistem care să constrângă oamenii să meargă într-o anumită direcție, lucrurile vor fi izolate și întâmplătoare, explică Chisăliță. O formă de constrângere energetică va determina ca oamenii să se orienteze în direcția această. „Abia atunci autoritățile trebuie să fie pregătite cu fonduri care să fie utilizate. Până nu începem cu acțiunea asta, lucrurile vor fi doar izolate. Gradul de eficientizare trebuie coroborat cu percepția umană, care va fi realizată abia atunci când există o impozitare diferențiată. Dacă vin și zic că dacă ai un bloc cu grad de consum energetic A, plătești 100 de lei, iar dacă se încadrează la E, plătești 1.000 de lei, abia atunci vor începe într-adevăr să se miște rotițele. Noi nu avem un astfel de cadru.”

Fondurile, sunt al treilea element de interes în ierarhia foii de parcurs pentru rezolvarea problemei, și niciodată pe primul loc a remarcat Chisăliță. „La noi mereu astfel se discută: „Dacă sunt bani, o facem”. Cum facem e problema. Tocmai de aceea suntem codașii Europei, atât în ceea ce privește gradul de creștere a eficienței energetice a clădirilor, cât și calitatea. Multe din izolările care se fac sunt pe criterii de cantitate, primăriile anunțând uneori că au renovat un număr anume de blocuri fără să aibă o înțelegere clară a punctului de plecare la nivel de pierderi și a nivelului la care acestea au fost aduse. „Dacă ai făcut 10 blocuri și le-ai adus la clasa A, putem vorbi de calitate. Dacă ai făcut 10 blocuri și le-ai adus de la o clasă D, la un nivel de clasă C, nu ai făcut mai nimic.”

Din punctul meu de vedere, o țară nu ar avea nevoie de această directivă. S-ar putea face fără să existe acești indicatori, care doar m-ar forța să fac mai mult decât fac astăzi. De fapt, facem foarte puțin. În 7 ani am reușit să renovăm 5% din fondul de locuințe, dintre care jumătate sunt pentru clădiri reabilitate la niște clase foarte proaste. Aproape era mai bine dacă nu le reabilitam. Trebuie ca fiecare primărie să-și facă bine treaba. Primăriile știu care sunt elementele de impact pentru fiecare comunitate. Nu poți veni cu modelul de la București sau de la Bruxelles și să-l aplici la Cucuieții din Deal sau invers. Trebuie făcut un model care să țină seama de veniturile din zonă, de posibilități, de forța de muncă și așa mai departe. Cel mult să ne inspirăm din ce a mers în altă parte și să vin să mapez acel model pe nevoile fiecărei zone.”

Casa Eficientă Energetic, o inițiativă care adresează fracționar problemele din România

Dumitru Chisăliță a adresat și o parte a inadvertențelor prezente în cadrul programului național „Casa Eficientă Energetic”. Programul Național „Casa eficientă energetic”, a fost una dintre acele inițiative naționale menite să contribuie la atenuarea sărăciei energetice din România. Programul a avut ca obiectiv crearea unui cupon (voucher) raportat la media suprafeței utile locuibile în România care să stimuleze participarea populației, în special a segmentului vulnerabil, la renovarea clădirilor rezidențiale unifamiliale aflate în proprietate proprie, în scopul creșterii cu minim 30% a eficienței energetice. Programul avea anunțat la finalul anului trecut un buget de aproximativ 1,1 miliarde de euro destinați consumatorilor vulnerabili, dar și celor care vor bani pentru renovarea locuințelor pentru eficiență energetică.

Cu toate acestea, Euronews a reclamat anul trecut unele probleme vădite ale programului. Pe lângă faptul că legislația care adresează programul nu conține definiții clare pentru noțiunea de consumator vulnerabil și cine sunt exact acei proprietari care pot accesa banii, 200.000 de familii de români ar trebui să poată accesa voucherele de până la 72.500 de lei. În prezent, Ziare.com a constatat că, potrivit situației oficiale care poate fi consultată pe site-ul Administrației Fondului de Mediu, în 2023 au fost aprobate 243 de dosare, iar în 2024, până acum, doar șase.

Totodată, printre cele mai problematizate deficiențe ale programului se referă la faptul că doar locuințele unifamiliale, casele, se pot preta finanțării naționale. „E o discriminare, aș putea să spun. Un astfel de program, totuși, nu ar trebui să se aplice apartamentelor. Ar trebui să se aplice și blocurilor, adică imobilelor în general, indiferent dacă acestea sunt unifamiliale sau multifamiliale. Dintr-un considerent pe care nu-l înțeleg, nu s-a făcut această separare. E adevărat că tehnologiile de reparații sunt diferite, dar tot ce înseamnă eficiență energetică se aplică oricăror tipuri de imobil”, a punctat Dumitru Chisăliță.

Dumitru Chisăliță a punctat faptul că localizarea standardelor pentru un astfel de program trebuie făcută tot în context local. Auditul energetic care se efectuează înainte și după renovări, pentru încasarea decontărilor oferite de stat trebuie să țină cont, în realitate, de nevoile fiecărui tip de context climatologic totodată pentru ca acel nivel de eficiență să fie unul real. „Nu aveți cum să găsiți în lege un set de standarde clare, pentru că, dacă mă duc în Constanța unde temperaturile medii anuale sunt de 10 grade și apoi în Harghita unde temperaturile medii anuale sunt de -15 grade iarna, lucrurile sunt diferite. Nu pot să vin cu aceeași clasă energetică pentru că ceea ce a fost eficient la Constanța, nu va fi eficient la Miercurea Ciuc. Am fost 10 ani auditor de clădiri, am peste 3.500 de clădiri auditate. În audit, nu apare nicăieri un aspect legat de o structură economică. De aceea nu este suficient acel audit, ci trebuie plasat într-o structură economică, fiindcă să ne recuperăm banii într-o renovare pentru eficiență energetică poate fi realmente recuperat în trei ani sau în treizeci de ani.”

În mod normal, aceste lucruri se fac la nivelul localităților, la nivelul unităților administrativ-teritoriale (UAT). „Când făceam planurile energetice pe localități, țineam seama de soluția tehnică, de costuri - care sunt elementele de recuperare a investiției ținând seama de reducerea consumului de gaze și electricitate – și de care este posibilitatea socială de reducere a costurilor, fiindcă lucrările trebuie plătite. Și atunci trebuie calculat cât la sută din bugetul gospodăriei va fi afectat de un asemenea proiect și abia apoi pot fi stabilite niște măsuri pentru satul sau orașul respectiv. Pentru că altfel, gândim niște măsuri care par faine din birou, dar nu sunt sustenabile pe teren, nu sunt fezabile și aplicabile.”

Problemele din teren ale României privind sărăcia energetică

Date oficiale publicate în decembrie 2023 de către Observatorul Român al Sărăciei Energetice (ORSE), arată că jumătate dintre gospodăriile din România se află în incapacitatea de a-şi asigura necesarul de energie pentru încălzire sau iluminat la standarde adecvate sau suferă de pe urma facturilor mari la energie. Pentru 37,3% dintre gospodării, energia a devenit prea scumpă, depăşind 10% din coşul zilnic de consum în 2022. De asemenea, două din zece gospodării (19,8%) aflate în România şi-au redus drastic consumul de energie pentru încălzire şi se află în sărăcie energetică „ascunsă” sau extremă.

Același raport arată că, potrivit Strategiei Naţionale de Renovare pe Termen Lung, publicată în noiembrie 2020, România are un fond important de clădiri construite între anii 1960 şi 1990, fără izolare termică sau cu izolare termică minimă, unele dintre acestea prezentând deficienţe structurale, o parte dintre acestea având puţine (sau deloc) lucrări de întreţinere după zeci de ani de utilizare. Astfel, în mediul urban, circa 8% dintre locuinţe au fost renovate până în 2020, în mediul rural ponderea este de doar 3%, citează raportul ORSE de anul trecut.

Totodată, una din opt gospodării (13,1%) se confruntă cu probleme privind calitatea locuinţei, relevă şi datele cuprinse în ancheta „Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România (2022)”, publicată de Institutului Naţional de Statistică (INS) în toamna anului 2023, potrivit Economedia. Printre cele mai frecvente probleme care afectau calitatea locuirii în 2022 se află cele privind deteriorarea pereţilor, podelelor, tocurilor de ferestre (semnalate de 59,1% dintre gospodăriile care au raportat deficienţe).

72,1% din gospodăriile rurale care au semnalat locuinţe inadecvate au raportat probleme privind deteriorarea tocurilor de ferestre, pereţilor sau podelelor, în 2022, iar procentul a crescut faţă de anul precedent, când a fost de 62,4%. Comparativ, în mediul urban ponderea gospodăriilor cu astfel de probleme a fost de 42% în 2022, în creştere faţă de anul anterior (35,2%), notează ORSE.

Alte probleme majore ce afectează calitatea locuirii în România sunt igrasia (39,6% dintre gospodăriile cu deficienţe) şi scurgerile prin acoperiş sau pereţi (25,9%), procentele fiind în scădere în 2022 faţă de 2021, conform rapoartelor INS. De asemenea, o gospodărie din trei (33%) cu deficienţe a apreciat că una dintre problemele ce afectează calitatea locuirii este lumina insuficientă, în creştere faţă de anul precedent (31%). Ponderea acestora este semnificativ mai mare în mediul urban (51,8% dintre gospodăriile cu deficienţe) faţă de rural (18,8%).

...citeste mai departe despre "Cât va costa reabilitarea termică a blocurilor din România. Soluțiile care ne pot scoate din „sărăcie energetică”: „Fondurile sunt doar o parte a problemei”" pe Ziare.com

Ads