Cât mai poate rezista sistemul energetic din România pe fondul caniculei extreme. Efectele devastatoare pe care le-ar putea avea o pană generalizată de curent

Asociația Energia Inteligentă a analizat evoluția consumului și producției de energie electrică, conform datelor Transelectrica la nivelul României în 2024 față de 2023, demers care a scos la iveală nivelul real al presiunii puse de canicula severă asupra Sistemului Energetic Național. Diferențele sunt impresionante și relevă clar o limită critică a capacității rețelei de a face față fără intervenții în strategia de administrare a consumului dacă episoadele de secetă și temperaturi extreme va continua o perioadă mai lungă sau dacă vor reveni pe parcursul verii. Riscurile mari includ pene de curent care se pot solda cu pierderi masive de vieți și pagube materiale ridicate.

Potrivit analizei efectuate de Asociația Energia Inteligentă, consumul de energie electrică a crescut cu 45% față de aceeași zi din anul precedent. Această creștere accentuată a consumului a fost susținută în mare măsură de importurile de energie electrică, care au înregistrat o creștere spectaculoasă de 1400%, poate cel mai îngrijorător calcul relevat de analiză.

Pentru a face față acestei cereri crescute, România a recurs din nou la resursele securitare pentru a salva situația energetică. Producția de energie pe bază de cărbune a crescut cu 125% față de aceeași zi a anului trecut, în timp ce producția de energie pe bază de gaze a înregistrat o creștere de 45%. De asemenea, energia nucleară a avut o contribuție semnificativă, cu o producție mai mare cu 66% decât în aceeași zi a anului precedent.

Cu toate acestea, producția de energie eoliană a scăzut dramatic, fiind cu 59% mai mică față de 14 iulie 2023, iar energia hidro a înregistrat o scădere de 5%, a arătat Dumitru Chisăliță, președintele AEI, în analiza sa.

Efectele nu au întârziat să apară. Canicula pune deja presiune pe rețeaua electrică

Deși până acum incidentele au fost catalogate drept minore, s-au înregistrat în ultima săptămână destule pene de curent și avarii care au cimentat nevoia investiții majore în infrastructura energetică. Potrivit unui material realizat de Știrile Pro TV, la începutul săptămânii în diferite cartiere din Sectorul 3 al capitalei au avut loc numeroase situații în care rețelele electrice s-au supraîncălzit și au cedat. Aceeași sursă a raportat pene de curent care au oprit activitatea și la terasele și restaurantele din Portul Tomis din Constanța. Preț de mai bine de o oră, angajații nu au putut folosi casele de marcat și nici nu au putut prelua comenzile, deși restaurantele erau pline de oameni, arată sursa citată.

Căderile de tensiune au loc mai ales în zonele urbane și regionale dens populate, unde cererea de energie electrică crește puternic în zilele caniculare. De pildă, doar în București, consumul din după-amiaza zilei de vineri a depășit 1000 MW, situându-se cu aproximativ 20-25% peste media sezonului estival. În județul Ilfov, consumul de electricitate este de asemenea ridicat, depășind valorile cumulate ale orașelor Timișoara și Arad.

„Crește foarte mult consumul pentru că toată lumea încearcă să se răcească cumva. Pe de altă parte, căldura poate să pună probleme și infrastructurii de distribuție. Noi trebuie să ne așteptăm ca astfel de fenomene să crească în intensitate în anii următori din cauza schimbărilor climatice și pentru asta trebuie făcute investiții în rețele de energie electrică”, a punctat pentru Pro TV Otilia Nuțu, expert în energie.

Avem deja un exemplu recent de pagube masive în Europa din luna iunie. Efectele mortale pe care le poate avea o pană națională de curent, potrivit studiilor

În iunie, a avut loc o uriașă pană de curent în Muntenegru, Albania, Bosnia şi Herţegovina și vestul Croației. Incidentul a durat aproape trei ore și a afectat peste 2 milioane de oameni. Cele patru țări au rămas fără curent după ce o linie electrică din Muntenegru a luat foc, pe fondul temperaturilor de 41 de grade Celsius. Potrivit ministrului Energiei din Muntenegru, Sasa Mujovic, pana de curent s-ar fi produs ca urmare a unei creșteri bruște a consumului de energie, din cauza temperaturii ridicate, precum și din cauza căldurii în sine.

Defecțiunile semafoarelor au cauzat blocaje în capitala Bosniei, Sarajevo, și în orașele Banja Luka și Mostar. Mulți locuitori din Podgorica au rămas fără apă deoarece pompele au încetat să funcționeze. Aparatele de aer condiționat s-au oprit și produsele refrigerate s-au alterat în magazine, iar sirenele ambulanțelor au răsunat în orașul de coastă Split din Croația. Întreruperile de curent pot perturba accesul la apă potabilă, alimente și servicii esențiale de sănătate. De asemenea, pot avea efecte în lanț asupra rețelelor de comunicații și de transport, se arată într-un raport recent al ONG-ului Climate Central, potrivit Reuters.

Un studiu din 2023 publicat în Environmental Science & Technology Journal de cercetători de la mai multe universități din Statele Unite și Canada a arătat că penele de curent în timpul valurilor de căldură extremă au consecințe severe asupra sistemului medical, ducând la o creștere semnificativă a cazurilor de urgență legate de căldură și punând presiune pe infrastructura sanitară. De exemplu, în timpul unui eveniment de caniculă combinat cu o pană de curent, orașe mari precum Atlanta, Detroit și Phoenix au înregistrat o creștere dramatică a vizitelor la departamentele de urgență (ED).

În Atlanta, rata vizitelor la urgență a crescut de la 18 per 100,000 de locuitori în condiții normale, la aproape 3,000 per 100,000 de locuitori în timpul unei pene de curent, ceea ce înseamnă că aproximativ 3% din populația orașului a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru afecțiuni legate de căldură. În Phoenix, situația a fost și mai gravă, cu o rată a vizitelor la urgență care a crescut de la 18 la peste 56,000 per 100,000 de locuitori, afectând mai mult de 50% din populația urbană.

Aceste creșteri dramatice pun o presiune imensă pe spitale și pe resursele medicale, ducând la supraîncărcarea unităților de primire-urgență și la epuizarea rapidă a personalului medical și a echipamentelor disponibile. Sistemele de răcire din spitale sunt esențiale pentru menținerea unui mediu sigur pentru pacienți, în special pentru cei vulnerabili, cum ar fi vârstnicii și cei cu afecțiuni cronice. Fără energie electrică, spitalele se bazează pe generatoare de rezervă, care nu pot susține întotdeauna toate necesitățile energetice pentru perioade îndelungate.

De asemenea, lipsa aerului condiționat în locuințele personale din cauza unei pene de curent crește riscul de insolație și alte afecțiuni legate de căldură, obligând mai mulți oameni să solicite îngrijiri medicale. În orașele unde prevalența aerului condiționat este scăzută, rata mortalității și morbidității este mult mai ridicată comparativ cu orașele unde aerul condiționat este mai răspândit, arată studiul cercetătorilor americani.

Pe lângă creșterea numărului de vizite la urgență, penele de curent afectează și capacitatea de răspuns a serviciilor de ambulanță și de transport medical, având în vedere că semafoarele și alte sisteme de infrastructură urbană pot deveni nefuncționale. Acest lucru întârzie timpul de răspuns la urgențe medicale și poate agrava starea pacienților.

Ce se poate face în Sistemul Energetic Național pentru evitarea unui colaps

Potrivit unui material semnat de expertul în securitate energetică Cosmin Păcuraru, situatia energetică din România de astăzi este cauzată în ceea mai mare parte politicilor defectuoase din România din ultimii 20 de ani, a lipsei strategiei în domeniul energetic. Acesta a punctat că avem o piață de energie declarată liberă, dar care în fapt este total reglementată, avem furnizori care natural caută noi consumatori, dar în fapt aceștia îi alungă și pe cei existenți și că avem prețuri plafonate declarate în scop social, dar în fapt ele sunt mai mari decât ar trebui să fie în mod normal.

„Înaintea realizării strategiilor de energie, de eficiență enegetică, de promovare a SMR-urilor, de hydrogen etc., România este obligată să-și definească liniile directoare pe care ulterior diferitele strategii sectoriale să le realizeze. În lipsa acestor linii directorale strategiile chiar și serios realizate, sunt sortite eșecului”, a punctat expertul.

Pentru a asigura echilibrul social, energetic și de mediu al României, acesta a pus accentual pe faptul că o strategie viabilă pe termen lung trebuie să răspundă schimbărilor climatice și să prevină alte modificări climatice viitoare. Un element de bază în acest demers este definirea modelului economic românesc în contextul Uniunii Europene pentru anii 2040-2050, care va determina cererea de energie, profilul necesarului energetic și gradul de suportabilitate economică.

Un alt aspect critic este pregătirea resursei umane pentru o posibilă reconfigurare a strategiei energetice care să facă față oricăror provocări impuse de climă. Oamenii trebuie să fie conștienți că resursele actuale, cum ar fi țițeiul și gazele naturale, sunt în curs de epuizare și că este necesară adoptarea unor proiecte energetice noi. De asemenea, a insistat Cosmin Păcuraru, este vitală interconectivitatea sectorială, pregătirea pentru schimbările climatice și amenajarea hidrotehnică pentru a preveni inundațiile și a asigura apă în perioadele secetoase, utilizând totodată energia apei pentru producerea de electricitate.

În plus, trebuie dezvoltat un mix de consum eficient și rezilient, care să maximizeze eficiența energetică la nivelul consumatorului și să promoveze autoproducția de energie din resurse disponibile local. Mixul energetic securitar trebuie să fie regândit pentru a include soluții de stocare și interschimbabilitate a combustibilului, tehnici și tehnologii necesare, și optimizarea rețelelor pentru diverse forme de energie. Definirea Noului Model al Sistemului Energetic Românesc trebuie să se bazeze pe resursele disponibile, eficientizarea proceselor și folosirea noilor tehnologii pentru încălzire, apă caldă și aer condiționat, a conchis expertul.

