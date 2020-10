Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi s-a afiliat retelei Fortinet Academy

La nivel global, exista cateva mii de institutii preuniversitare si universitare, cat si institutii non-guvernamentale cu rol educational care au subscris programului Fortinet Network Security Academy. Afilierea la FNSA ofera institutiilor din domeniul educatiei capacitatea de a-si sustine studentii sa devina parte a unui grup de elita de profesionisti in securitate cibernetica Veracomp este din 2007 Master Distibutor Fortinet si din 2018 Centru Autorizat de Training Fortinet . In tot acest timp, distribuitorul a facut eforturi constante de a dezvolta programe educationale, de formare profesionala si supra-specializare, atat dedicate retelei sale de parteneri, cat si intr-un sens mai larg, prin proiecte adresate segmentului educational." declara Bogdan SARBU, Fortinet Business Unit Manager, in cadrul Veracomp.Afilierea lainseamna ca in acest moment exista cadre universitare care au parcurs si - la randul lor - pot sa ofere instruire si pregatire specializata Fortinet pentru studenti, in cadrul unor laboratoare speciale." a spus Dr. Ing. Cristian AMARANDEI, Sef lucrari Departamentul de Calculatoare, Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi.Conform studiilor, pana in 2022 se estimeaza ca cererea pentru personal specializat in securitate cibernetica va creste cu 37% (Taylor Armerding, "Cybersecurity: Not Just "A" Job - Many Jobs of The Future," Forbes, October 9, 2018.) Totodata, dupa cum reiese din cercetarile initiate de Fortinet si Datalere, companiile cer candidatilor, in medie, minim doua certificari pentru ocuparea unor posturi cu responsabilitati legate de securitatea infrastructurii.