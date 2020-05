"Am adoptat astazi procedura detaliata care va permite elevilor sa foloseasca, gratuit, transportul public pentru a merge la scoala.Astfel, elevii vor circula spre scoala doar pe baza carnetului de elev, pe toate tipurile de transport, fara a mai fi nevoiti sa scoata bani din buzunar pentru a cumpara bilete sau abonamente pentru drumul de acasa la scoala si inapoi.Decontul acestor documente se va face direct intre transportatori si autoritatile statului direct responsabile", a scris, joi seara, pe Facebook , Raluca Turcan.Aceasta a precizat ca aceasta masura este o transpunere in norme si in practica a dreptului garantat la educatie gratuita prin Constitutie si Legea Educatiei Nationale."Pe de alta parte, ea reprezinta un sprijin concret acordat elevilor din categoriile cele mai vulnerabile, pentru a continua sa mearga la scoala", a mai scris Turcan.Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a cerut, joi, introducerea pe ordinea suplimentara a sedintei de guvern a unui proiect privind gratuitatea elevilor si studentilor pe transportul feroviar si cu metroul."Va rog sa imi permiteti sa introducem pe ordinea de zi suplimentara un proiect de hotarare de guvern pentru aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport a elevilor si pentru modificarea hotararii de guvern numarul 42/2017 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport intern feroviar si cu metroul pentru elevi si studenti.Este vorba despre transportul local gratuit pentru elevi pe tot parcursul anului calendaristic, transportul elevilor care fac naveta va fi gratuit pe tot parcursul anului scolar, iar transportul feroviar si cu metroul pentru elevi si pentru studenti va fi gratuit pe tot parcursul anului calendaristic", a explicat ministrul Educatiei.Elevii vor beneficia de transport gratuit. Operatorii care refuza vor ramane fara licenta ...citeste mai departe despre " Turcan: Elevii vor circula spre scoala doar pe baza carnetului de elev " pe Ziare.com