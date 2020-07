Organizatia a lansat studiul "Impactul Crizei COVID-19 si al perioadei de izolare asupra copiilor din Romania" prin intermediul unui sondaj online, la care au participat 5.000 de copii din ciclul de invatamant primar, gimnazial si liceal.Rezultatele studiului constituie momentul de lansare a campaniei nationale "Vreau la scoala!", care se adreseaza in special autoritatilor locale in scopul asigurarii accesului la educatie pentru copiii care traiesc in conditii de saracie si izolare sociala.Foto: Infografic/ Salvati CopiiiDatele sondajului Salvati Copiii arata ca, aproape jumatate dintre copii nu au acces la o tableta sau la un computer, singurele dispozitive care pot permite o participare reala la lectiile online, iar peste 50% spun ca unul dintre riscurile majore ale acestei perioade a fost dependenta de internet si, ca atare, expunere la continut agresiv si la fake news."Copiii vor la scoala, asta e concluzia cea mai directa a sondajului realizat in randul copiilor. Cei mai multi dintre ei s-au confruntat deja cu diverse probleme emotionale, cu sentimente de izolare, panica si furie, iar in cazul celor care nu au avut acces la educatia online sau au avut acces limitat, prin intermediul unui telefon, aceste stari sunt dublate de un sentiment dramatic de marginalizare. Aceste situatii trebuie corectate", a declarat Gabriela Alexandrescu, Presedintele Executiv Salvati Copiii Romania.Inchiderea scolilor, in contextul pandemiei de COVID-19, a avut consecinte negative atat asupra progresului educational al copiilor, cat si asupra sanatatii emotionale a acestora si, mai mult, asupra sigurantei lor online.Studiul integral poate fi consultat pe site-ul Salvati Copiii AICI. ...citeste mai departe despre " Studiu: 47% dintre elevii din Romania au folosit doar telefonul mobil pentru participarea la cursurile online. Efectele negative ale izolarii din timpul pandemiei asupra copiilor " pe Ziare.com