Sindicaliştii din Educaţie anunță luni dacă sunt mulțumiți de noua ofertă a Guvernului privind salariile provesorilor

Sindicaliştii din Educaţie au anunţat că vor da un răspuns până luni la ora 10:00 cu privire la proiectul de Ordonanţă referitor la salarizarea personalului din Învăţământ, lansat duminică în dezbatere pe site-ul Ministerului Muncii.

"Proiectul actului normativ, de la premier am înţeles că va fi pus astăzi (duminică, n.r.) în dezbatere publică. Colegii îl vor putea vedea, vor cunoaşte conţinutul şi ne vom pronunţa mâine (luni, n.r.), la ora 10:00. Am cerut acolo ceea ce ştiţi şi dumneavoastră foarte clar. Au fost nişte cerinţe minimale. Una dintre ele încă nu a fost îndeplinită. Am cerut să se achite în totalitate tot ceea ce înseamnă creşterile salariale pe viitoarea grilă de salarizare în cursul anului 2024. Aici răspunsul Guvernului a fost că se acordă prima tranşa în 2024, la 1 ianuarie, cealaltă urmând să fie acordată în 2025. Aşa că, este logic să primească colegii noştri proiectul actului normativ şi, în funcţie de conţinutul acestuia, ne vor da un răspuns până mâine, răspuns pe care îl vom comunica. Până atunci greva continuă", a spus Nistor duminică, la ieşirea de la consultările de la Guvern.

Proiectul de act normativ pus în dezbatere de Ministerul Muncii prevede că, începând cu data de 1 iunie 2023, se majorează salariile de bază ale personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior cu suma 1.300 de lei brut pe fiecare funcţie.

De asemenea, cu aceeaşi sumă se majorează salariile personalului didactic auxiliar din cadrul bibliotecilor universitare, precum şi pentru celelalte categorii de funcţii cuprinse în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au calitatea de personal didactic auxiliar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi care desfăşoară activitatea în sistemul naţional de învăţământ.

În ceea ce priveşte salariile personalului nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior, acestea cresc cu suma 400 de lei brut pe fiecare funcţie.

Majorările salariale vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei.

