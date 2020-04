Recomandari internationale privind redeschiderea in siguranta a scolilor - cele mai bune practici

Agentiile avertizeaza ca inchiderea masiva a institutiilor de invatamant ca raspuns la pandemia de COVID-19 prezinta un risc fara precedent pentru educatia si bunastarea copiilor, mai ales in cazul copiilor celor mai marginalizati, carora scoala le ofera acces la educatie, servicii de sanatate, siguranta si hrana.Recomandarile prezinta sfaturi practice adresate autoritatilor nationale si locale cu privire la garantarea sigurantei copiilor in momentul revenirii acestora in scoli."Adancirea inegalitatilor, sanatatea precara, violenta, exploatarea copiilor prin munca si casatoriile timpurii sunt doar cateva dintre pericolele pe termen lung ce ameninta copiii care nu au acces la scoala", a declarat Henrietta Fore, directorul executiv al UNICEF.Stim ca, cu cat stau mai mult copiii departe de scoala, cu atat sansele sa o reia vreodata sunt mai mici. Daca nu includem printre prioritati redeschiderea scolilor, atunci cand se va putea realiza acest lucru in siguranta, este posibil sa asistam la un regres devastator al progreselor din domeniul educatiei".Noile recomandari subliniaza faptul ca, desi nu exista inca suficiente date pentru a putea masura impactul inchiderii scolilor asupra ratei de transmitere a bolii, efectele secundare ale acestui demers asupra sigurantei si educatiei copiilor sunt bine documentate.Progresele din ultimele decenii privind cresterea accesului copiilor la educatie risca sa se piarda si, in cel mai rau caz, chiar sa fie anulate complet."In tarile cele mai sarace, copiii depind adesea de scoli pentru a beneficia de singura masa pe zi. Dar, cum multe scoli sunt acum inchise din cauza COVID-19, 370 de milioane de copii nu mai au acces la aceste mese nutritive ce ofera o sansa la supravietuire familiilor sarace.De asemenea, nu mai beneficiaza de asistenta medicala care li se acorda de obicei in scoli. Acest lucru poate avea repercusiuni pe termen lung, prin urmare, in momentul redeschiderii scolilor, va fi crucial sa se reia mesele scolare si serviciile medicale, care pot chiar stimula copiii cei mai vulnerabili sa revina la scoala", a declarat David Beasley, directorul executiv al PAM.Conform recomandarilor, interesul superior al copilului si considerentele generale privind sanatatea publica trebuie sa se afle ...citeste mai departe despre " Recomandari internationale privind redeschiderea in siguranta a scolilor - cele mai bune practici " pe Ziare.com