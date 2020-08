"In sfarsit, pe hornul Ministerului Sanatatii a iesit "fumul" informarii! Pentru ce ne-a tinut atata timp... habar n-am. Care e noutatea? Doar una: daca nu pastram distantarea fizica, punem pereti din material acrilic. In rest, toate-s vechi.Referitor la cei care nu vor sa-si trimita copilul la scoala; inteleg ca doctorul curant este cel care decide, dar... pe o perioada determinata de timp. Este clar ca vor fi conflicte la nivel de parinti - elevi - doctori - conducerea U.I. Eu asta am inteles din acest document. Daca gresesc... sa-mi ziceti", scrie presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor Parintilor, Iulian Cristache intr-o postare pe Facebook.Citeste si: Obligatiile pe care le-ar putea avea elevii in noul an scolar: nu se vor imbratisa, nu isi vor atinge reciproc mainile, nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingeaCiteste si: DOCUMENT Noul an scolar. Parintii, obligati sa semneze o declaratie pe proprie raspundere pentru primirea copilului la scoala ...citeste mai departe despre " Reactie critica a parintilor dupa publicarea de catre Ministerul Sanatatii a regulilor privind revenirea elevilor la scoala. "Pentru ce ne-au tinut atata timp? Toate-s vechi" " pe Ziare.com