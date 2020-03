Vacanta de Paste 2020 se va desfasura, conform structurii anului scolar 2019-2020, in perioada 4 - 21 aprilie."Asa cum este acum ordonanta, da (...). Este o reglementare similara cu ceea ce aveam intr-o perioada obisnuita, dar vom evalua, in functie de evolutia lucrurilor, si in mod evident, daca se impune si daca este cazul, voi veni cu propuneri in completarea reglementarii astazi in vigoare, dar da, in aceasta dimineata, raspunsul este da: ordonanta prevede intoarcerea in activitate - a se intelege si activitatea de la domiciliu - in perioada vacantei, asa cum se intampla in mod obisnuit, cand n-ar fi fost criza si ar fi trebuit ca parintii sa gaseasca o solutie pe perioada vacantei scolare pentru copii", a declarat Violeta Alexandru la DigiFM, citata de Agerpres.Amintim ca la jumatatea lunii martie, presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care parintii primesc zile libere platite cand scolile sunt inchise in situatii speciale, pentru supravegherea copiilor.Proiectul prevede acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor cu varsta de pana la 12 ani, respectiv pana la 18 ani pentru cei cu dizabilitati, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, ca urmare a conditiilor meteoo nefavorabile sau a altor situatii extreme decise de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu.Zilele libere se acorda in cazul in care locul de munca nu permite sa se lucreze la domiciliu sau telemunca, la cererea unuia dintre parinti, depusa la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul.Amintim ca scolile si gradinitele au fost inchise in intervalul 11 - 22 martie, dar perioada a fost prelungita odata cu intrarea in starea de urgenta, pe 16 martie. Astfel, unitatile de invatamant raman inchise cat dureaza starea de urgenta, adica cel putin pana dupa Paste, pe 22 aprilie. ...citeste mai departe despre " Parintii care stau acasa cu copiii trebuie sa se intoarca la munca in perioada vacantei de Paste " pe Ziare.com