Parintii care au grija de copiii de pana la 12 ani vor avea concediu platit si in vacanta de Paste. Guvernul a adoptat ordonanta

"Parintii care isi supravegheaza la domiciliu copiii in varsta de pana la 12 ani dupa instituirea starii de urgenta vor beneficia de zile libere si in timpul vacantelor scolare. Guvernul a adoptat in acest sens o ordonanta care modifica art. 1 alin. (1) din HG nr.217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant", anunta vineri Ministerul Muncii.Masura era necesara in contextul restrictionarii drastice a circulatiei persoanelor in ultima perioada, printr-o serie de ordonante militare, mai ales a persoanelor varstnice, care, in marea lor majoritate, se ocupau de supravegherea nepotilor pe timpul zilei.In cazul parintilor care beneficiaza deja de zilele libere acordate in baza Legii nr. 19/2020, prelungirea acestei perioadei se face din oficiu, angajatorul urmand sa-i instiinteze despre acest drept prin mijloace de comunicare electronice.De altfel, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat joi, la inceputul sedintei de guvern, ca si in vacanta scolara parintii vor putea beneficia de sprijinul financiar acordat pentru a sta acasa cu copiii.Premierul Ludovic Orban a intrebat-o, joi, pe Violeta Alexandru daca este pregatita cu o reglementare pentru ca parintii sa beneficieze de plata a 75% din salariu pe perioada vacantei."Am avut foarte multe sesizari, ingrijorari legate de teama multor parinti ca nu vor mai beneficia de plata a 75% pe perioada vacantei. Raspunsul meu normal a fost ca vor beneficia. Sunteti pregatita cu o reglementare care sa clarifice situatia in acest domeniu?", a spus Orban.Violeta Alexandru a mentionat ca parintii vor beneficia de sprijinul acordat si pe perioada vacantei."Si eu am primit aceste semnale, intr-adevar, la momentul la care reglementam situatia aplicarii Legii 19 privind acordarea unuia dintre parinti a posibilitatii platite de a ingriji copilul acasa, nu stiam de evolutia lucrurilor.Astazi cand discutam se impune si sunt pregatita in acest sens, se impune o reglementare cu privire la vacanta scolara si voi prezenta la momentul oportun, rugamintea este sa acceptati sa introducem pe ordinea de zi o hotarare de guvern in completarea celei dinainte, pentru ca si in vacanta scolara, atat parintii ...citeste mai departe despre " Parintii care au grija de copiii de pana la 12 ani vor avea concediu platit si in vacanta de Paste. Guvernul a adoptat ordonanta " pe Ziare.com