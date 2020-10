"Netflix educational" cu ajutorul TVR. Asa vrea PSD sa reformeze Educatia din Romania

Pe langa acest punct "vital", fata de promisiunile nerespectate din programul guvernamental 2017-2020, acum au mai taiat din gradinitele si cresele pe care le construiesc. Daca in perioada trecuta promiteau 2.500, acum au ales sa "construiasca" numai 1.750."Netflix educational cu cei mai buni profesori din Romania"Conectarea scolilor la internet este un alt segment important pe care merge PSD, adica digitalizarea resurselor educationale."Mai propunem TVR Educational, o platforma, daca imi permiteti sa spun, un Netflix educational propus elevilor si parintilor pentru ca, in acest moment, tinerii nu reusesc sa aiba acces, prin platformele existente in putine locuri, la lectiile oferite de profesori. O parte din profesori nu au calificarea necesara (n.r. - pentru predarea online), ne pare rau sa o spunem, si atunci punem la dispozitia elevului si studentului, acest program cu ajutorul televiziunii nationale. TVR va pune la dispozitia elevilor o platforma digitala cu lectiile predate de cei mai buni profesori din Romania, care pot fi rulate si repetate de cate ori este nevoie", spune Mihnea Costoiu.Potrivit lui, este un program pe care social democratii l-au gandit cu televiziunea publica si care poate fi realizat in perioada imediat urmatoare, adica in primele 100 de zile de la preluarea guvernarii.Au mai taiat din gradinite si crese, dar cresc bursele sociale"Pentru ca exista o criza majora de spatii pentru copiii intre 0 si 3 ani si 4 si 6 ani, avem un program care sa finanteze crearea a 1.750 de noi crese si unitati after-school pentru a aceasta categorie de copii", a mai declarat Costoiu.Social democratii mai promit si ca vor relaxa conditiile pentru bursele sociale, astfel incat sa se dubleze numarul beneficiarilor, aceasta avand valoarea de 40% din salariul minim net pe economie.Totodata, bursele de studiu nu vor fi decat 32% din salariul minim pe econommie, cele de merit, doar 35%, iar bursa de performanta 37,5%. De asemenea, vor sa infiintez ...citeste mai departe despre " "Netflix educational" cu ajutorul TVR. Asa vrea PSD sa reformeze Educatia din Romania " pe Ziare.com