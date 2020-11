Ministerul Educatiei intreaba scolile cati copii nu au curent electric, in ziua in care toate cursurile se suspenda fizic

Pe langa cererea cu elevii care nu au curent electric, in solicitarea de la minister, scolile trebuie sa precizeze ce platforma folosesc pentru orele online profesorii si elevii, cati elevi sunt in zone/localitati fara "semnal pentru internet" si care sunt aceste localitati.Ce prevede solicitarea catre scoli:"La colicitarea Ministerului Educatiei si Cercetarii va rugam sa completati chestionarul de mai jos pana luni, 9 noiembrie 2020, ora 10:30. Informatiile solicitate sunt:- Unitatea utilizeaza o platforma de predare invatare-online?Daca da, precizati care:- Precizati care sunt masurile luate de unitate pentru elevii care nu detin dispozitiv IT, in vederea continuarii procesului de predare-invatare- Precizati care sunt masurile luate de unitate pentru elevii care nu au acces la internet, in vederea continuarii procesului de predare-invatare- Precizati care este numarul elevilor care nu au curent electric- Precizati care sunt masurile luate de unitate pentru elevii care nu au curent, in vederea continuarii procesului de predare-invatare- Precizati numarul elevilor care provin din localitati in care nu exista semnal pentru internet de la niciun furnizor- Enumerati localitatile din care provin elevii de mai sus, in care nu exista semnal pentru internet", se arata in documentul citat de Edupedu.ro.Potrivit OMEC 5.972 din 8.11.2020, incepand cu data de 09.11.2020 se suspenda, pentru o perioada de 30 de zile activitatile didactice care impun prezenta fizica in unitatile de invatamant prescolar, primar, gimnazial, liceal si postliceal a prescolarilor si elevilor.Documentul oficial stabileste ca in unitatile unde cursurile nu se pot desfasura online, inspectoratele si scolile "au obligatia sa asigure resursele educationale pentru elevii care nu au acces la tehnologie informationala si internet."Ordinul vine dupa ce posibilitatea de suspendare a scolii fizice pana pe 31 decembrie 2020, prin acest ordin al ministrului Educatiei, a fost aprobata prin ordonanta de urgenta nr 192, document care a fost publicat in Monitorul Oficial. ...citeste mai departe despre " Ministerul Educatiei intreaba scolile cati copii nu au curent electric, in ziua in care toate cursurile se suspenda fizic " pe Ziare.com