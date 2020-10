Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", cum sa iti tii bugetul sub control.Explicatia este cat se poate de simpla. Lucrurile mici sunt cele care te fac sa cheltuiesti atat de mult in fiecare luna, fara sa iti dai seama. Astfel ca, daca te uiti atent, vei observa ca ai tabieturi de tipul: in fiecare zi cand mergi la serviciu iti cumperi cate o cafea care costa, sa spunem, un leu; iti mai iei un covrig sau doi, care mai costa si ei un leu sau doi. Asa ajungi sa dai, in fiecare dintre aceste zile, cate 2-3 lei doar pentru aceste doua lucruri, iar intr-un an sa ai un cost de cel putin 700 de lei.Pe langa acestea, poate mai fumezi si trei pachete de tigari pe saptamana, adica mai cheltuiesti cel putin 60 de lei. Aceasta suma inmultita cu 52 de saptamani, iti da o cheltuiala de 3.120 de lei, cel putin.Si pentru ca ai vicii de genul asta, poate ca iti mai cumperi si cate o sticla de suc la jumatate de litru, o data la doua-trei zile. Deci, inca un minimum de 120 de sticle, daca bei una la trei zile. 120 de sticle de suc ori 3 lei bucata, asta inseamna ca mai adaugi la bugetul tau de consum inca 360 de lei pe an.Acum, daca aduni cele trei sume, vei descoperi ca, numai pe aceste cateva "placeri", ajungi sa platesti anual cel putin 4.200 de lei.Rubrica "Profu' de bani" este sustinuta de BCR CITESTE SI:Cum sa scapi cat mai ieftin folosind cardul de creditLucruri mai putin stiute despre planul de economii, produsul bancar care te forteaza sa strangi baniDe ce nu este bine sa iti cumperi o casa acum, dar e bine sa o cauti ...citeste mai departe despre " Micile cheltuieli care iti "fura" peste un salariu mediu net pe an. Cum sa-ti calculezi mai bine bugetul " pe Ziare.com