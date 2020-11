Vicepremierul Raluca Turcan spune ca Educatia va beneficia de investitii de peste 5 miliarde de euro din fonduri europene, in urmatorii ani.

"Vom sprijini proiecte care sa creasca calitatea actului educational, sa aduca echitate in intreg sistemul de invatamant, sa sprijine incluziunea si sa premieze performanta in educatie cu bani europeni. Este nevoie doar de oameni priceputi si dedicati - si nu superficiali! Avem resurse financiare pentru a pune in practica Romania Educata! Aceste resurse vin pe doua directii din fondurile europene: Exercitiul financiar multianual si Programul National de Recuperare si Rezilienta. Lor li se adauga bugetul de stat", a scris Raluca Turcan Pe Facebook Vicepremierul a exemplificat ce investitii vor fi facute."Prin PNRR, investim 1,05 mld. euro in:- Campusuri scolare pentru invatamantul profesional si tehnic, inclusiv laboratoare / ateliere scolare;- Colegii nationale de educatie bazata pe inovatie;- Modernizarea bazelor materiale destinate formarii competentelor tehnice la studenti.- In complementaritate, din programele operationale (coeziune) investim 3,64 mld. euro in:- Construirea si renovarea de crese si gradinite si cresterea accesului la educatie pentru cat mai multi copii;- Prevenirea parasirii timpurii a scolii prin programe precum: Masa la Scoala, After-School, cursuri remediale, consiliere scolara si oferirea celor mai bune conditii in clase elevilor si profesorilor;- Consilierea in cariera si dezvoltarea unor programe scolare care sa raspunda cerintelor pietei muncii;- invatamantul profesional si tehnic;- Cresterea accesului pe piata muncii a tuturor tinerilor, inclusiv prin constituirea unor Centre de Invatamant Profesional la nivelul regiunilor tarii;- Corelarea ofertei educationale cu cerintele pietei muncii;- Sustinerea antreprenoriatului si economiei sociale;- Formare si educatia pe tot parcursul vietii.- Reamintesc ca, pana in acest moment, am investit 400 de milioane de euro in tablete si conectare la internet, containere pentru mediul rural, programe de dezvoltare pentru mediul rural.Pe langa aceste fonduri, vom aloca, prin Programul Operational pentru Incluziune si Demnitate Sociala, fonduri pentru sprijinirea copiilor din comunitatile vulnerabile, in vederea reducerii inechitatilor sociale", a scris Raluca Turcan joi pe Facebook.Citeste si:Legea impune 6% din PIB pentru Educatie, dar "e nevoie de sange in instalatia pol ...citeste mai departe despre " Vicepremierul Raluca Turcan spune ca educatia va beneficia de investitii de peste 5 miliarde de euro din fonduri europene, in urmatorii ani " pe Ziare.com