Viata la camin pe timp de pandemie. Mai putini studenti, mai multa liniste si curatenie mai ceva ca acasa

In aceste conditii, studentii care aveau medii mari considera ca au fost nedreptatiti pentru ca s-au "trezit" ca au fost repartizati in camine vechi sau de la periferia orasului. Ziare.com a discutat cu mai multi studenti din tara pentru a afla ce s-a schimbat in camine dupa ce s-au luat masurile de protectie, care sunt acestea si daca studentii se simt in siguranta.Repartizarea la caminStefan, student in anul III la Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din Bucuresti, povesteste cum a ajuns sa fie repartizat in caminul Poligrafie, desi timp de doi ani a stat in caminul Grozavesti, iar media lui este 9.62."Au primat studentii care sustin ore fata-n fata, iar acestia trebuiau cazati in caminele din proximitatea facultatii, ori se afla intr-o zona ridicata de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Totusi, este inechitabil pentru studentii cu rezultate deosebite, care se incadreaza chiar la burse de merit, sa fie trimisi in camine vechi sau care se afla la periferia orasului, de unde faci doua ore cu mijloacele de transport in comun pana la facultate.Am considerat ca mi s-a facut o nedreptate de crasa de catre Comisia de cazare pentru ca eram eligibil pentru a primi un loc conform noii metodologii, plus ca media mea este 9.62. Comisia mi-a acordat un loc in caminul Poligrafie. Am cerut explicatii pentru acest lucru si, desi am adus toate dovezile necesare pentru a primi un loc in Grozavesti, Comisia nu a dorit sa schimbe nimic, motiv pentru care am fost nevoit sa trimit un memoriu catre Universitatea din Bucuresti.Mai mult, Comisia de cazari nu a dorit sa ne ofere locuri la camin mie si altor colegi de ai mei, in etapa a doua a cazarilor, chiar daca am trimis cererile in timp util. Nu exista niciun anunt pentru cazarea studentilor in etapa a doua. In final, am primit un loc in etapa a treia, organizata de catre Universitatea din Bucuresti, in caminul Grozavesti. Sincer, m-am gandit ca nu va mai face nimeni dreptate si nu voi primi un loc la camin", a povestit Stefan.Ce masuri de protectie s-au luat in caminele din taraComplex Grozavesti, Bucuresti FOTO Captura Google MapsStefan a fost repartizat la ...citeste mai departe despre " Viata la camin pe timp de pandemie. Mai putini studenti, mai multa liniste si curatenie mai ceva ca acasa " pe Ziare.com