Guvernul aproba luni o OUG care prevede achizitionarea de echipamente IT pentru invatamantul online si containere sanitare mobile

Astfel, vor fi alocati bani, prin Programul Operational Competivitate, pentru achizitionarea unor containere sanitare mobile in scolile care nu sunt racordate la reteau de apa si canalizare. De asemenea, actul normativ prevede si achizitionarea de echipamente IT pentru invatamantul online din fonduri externe nerambursabile alocate Romaniei, in perioada de programare 2014-2020."Se aproba achizitionarea de echipamente IT mobile, respectiv tablete pentru uz scolar cu acces la internet, precum si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediu online, in limita a 100 miloane de euro, echivalentul in lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care contributia Uniunii Europene (UE) este de 75 de milioane euro, iar contributia nationala este de 25 de milioane de euro.Vor fi cumparate si containere sanitare pentru scolile care nu au apa si canalizare."Se aproba achizitionarea in conditiile legii de echipamente de protectie medicala si containere mobile sanitare in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, in limita valorii apelului de proiecte, la care se aplica mecanismul de art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Decontarea echipamentelor de protectie medicala de tip dezinfectanti precum si/sau a containerelor mobile sanitare se va face cu respectarea Regulamentelor Comisiei Europene.Beneficiarii eligibili ai apelului de proiecte destinat achizitionarii de echipamente de protectie medicala de tip dezinfectanti si/sau a containerelor mobile sanitare sunt:a) unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu conditia ca acestea sa aiba personalitate juridica pentru incheierea de contracte de achizitie publica in conditiile legii;b) autoritatile publice locale pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza