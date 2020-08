Guvernul a aprobat premii in bani pentru elevii care au luat 10 la examenele nationale din sesiunea iunie-iulie 2020

"Executivul a aprobat astazi, 27 august, Hotararea de Guvern prin care se acorda stimulente financiare elevilor care au obtinut media 10 la examenele nationale. Astfel, 892 de absolventi de gimnaziu care au obtinut media 10 la examenul de evaluare nationala a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII) si 315 liceeni cu media generala 10 la examenul national de bacalaureat 2020 vor beneficia de stimulente financiare, in semn de apreciere a muncii depuse. Dintre cei 315 candidati cu media generala 10 la examenul national de bacalaureat, opt candidati au sustinut testul de maturitate in sistem german", potrivit comunicatului de presa transmis de Ministerul Educatiei si Cercetarii.