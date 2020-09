In general, elevii intra in programele pentru invatamantul primar (clasificate ca ISCED treapta 1) cand au intre cinci si sapte ani. Aceste programe sunt menite sa ofere elevilor deprinderi de baza de scris, citit si matematica, alaturi de cunostinte elementare in alte discipline, cum ar fi istoria, geografia, stiintele naturii si stiintele sociale, arta si muzica.La nivelul UE, in invatamantul primar numarul mediu de elevi la un invatator a scazut de la 14,3 in 2017 la 13,6 in 2018, desi datele difera in randul stator membre ale Uniunii Europene.In 2018, cel mai mare numar de elevi care ii revin unui invatator s-a inregistrat in Romania (19,5), Cehia si Franta (ambele cu 19,2), iar cel mai redus in Luxemburg (9), Grecia (9,2) si Polonia (9,6). ...citeste mai departe despre " Eurostat: Romania, pe primul loc in UE la numarul mare de elevi care ii revin unui invatator " pe Ziare.com