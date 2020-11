Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara, ce sa faci daca vrei sa investesti bani pe bursa.Pe principiul folosit de Buffett ar trebui sa mergi si tu, daca esti la inceput de drum si vrei sa investesti bani pe bursa. Si, desi pare simplu, ei bine, nu este chiar asa.Va trebui sa faci o documentare serioasa despre actiunile in care urmeaza sa investesti si sa le gasesti pe cele cu o buna reputatie si un istoric foarte apreciat. Tot Warren Buffett afirma ca daca o actiune a unei banci este ieftina, asta nu inseamna neaparat ca ea si merita cumparata.Revenind la investitii pe bursa, trebuie sa tii cont de comisioanele de inscriere pe platforma care iti va permite sa tranzactionezi, care nu sunt de neglijat, la rulajul minim pe care trebuie sa-l ai, si multe alte astfel de costuri care ar putea sa iti transforme profitul in pierderi.Dar pana acolo, revin la ce spuneam la inceput, criza este cel mai bun moment in care poti investi, iar pentru acest lucru nu trebuie decat sa te uiti la momente precum 2009 (criza economica mondiala), 2016 (alegerile din SUA) sau cel mai recent - martie 2020 (cand s-a declarat pandemia de coronavirus). De la aceste momente, 99% dintre actiuni au mers in sus, iar cei care au investit nu au avut decat de castigat.Rubrica Educatie Financiara este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Cauti o casa? Cum sa nu te pacalesti cu "ajutorul" constructoruluiCati bani cheltuiesti anual din bugetul familiei pe lucruri pe care apoi le arunciChirie sau rata la credit ipotecar? Optiunea cea mai avantajoasa pentru tine in aceasta perioada ...citeste mai departe despre " De ce este bine sa investesti bani pe bursa cand e criza " pe Ziare.com