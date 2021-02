Cum sa iti gestionezi mai bine banii: 3 masuri simple pe care le poti aplica incepand de astazi

Daca te numeri printre cei care nu reusesc sa puna bani deoparte si cheltuie mai mult decat isi pot permite, e timpul sa iei masuri pentru o mai buna gestionare a finantelor. Organizarea este primul pas pentru a obtine ceea ce iti doresti. Nu mai amana si fa-ti chiar acum un plan bine pus la punct pentru ca la finalul anului 2021 sa poti numara banii economisiti.Exista cheltuieli de care esti constient inca de la inceputul anului si pe care le poti programa mai bine, astfel incat sa nu faci eforturi financiare mari intr-o luna ori sa fii nevoit sa renunti la anumite placeri pentru ca ramai fara bani. De pilda, asigurarile pentru casa si pentru masina sunt obligatorii si trebuie platite anual. Alege variantele care se potrivesc cel mai bine bugetului tau si incearca sa pui bani deoparte in fiecare luna, astfel incat in momentul in care trebuie sa platesti sa nu fii nevoit sa apelezi la veniturile lunare. Poti calcula o asigurare RCA cu mult inainte de ziua scadenta si vei sti la ce costuri se ridica factura de plata. Procedura este simpla, trebuie doar sa completezi un formular si vei obtine peste 30 de oferte, printre care si asigurari Euroins , astfel incat sa alegi varianta potrivita pentru tine.De asemenea, este important sa calculezi costurile de intretinere pentru masina, dar si pentru casa, banii pe care esti dispus sa ii cheltui intr-un an pe imbracaminte sau pentru obiecte casnice, dar si bugetul pentru vacante.Avand o idee clara asupra cheltuielilor anuale, poti stabili mai bine veniturile lunare si la final sa ramai cu bani in cont.Prioritizarea cheltuielilor importante si eliminarea celor inutile reprezinta un alt pas pe care este bine sa il faci daca iti doresti sa ai un control mai bun asupra banilor. De aceea, este esential sa stabilesti un venit lunar. Optimizeaza cheltuielile si invata mai multe despre educatia financiara. Nu cumpara compulsiv, compara preturile produselor si alege ofertele mai avantajoase, nu te lasa influentat de tendinte sau de alte persoane si fa o lista in care sa incluzi cumparaturile de care ai nevoie si cele pe care ti le doresti. Asadar, imparte cheltuielile in functie de necesitati (alimente, haine, utilitati, transport) si dorinte (vacante, bilete la teatru, film ori concerte, abonamente la servicii de streaming si sali de sport). Realizand o astfel de lista, ai putea observa ca multe dintre serviciile pe care le platesti nu le folosesti si poti face economii consistente daca renunti la ele.Nu in ultimul rand, este important sa stabilesti de la inceput cati bani vrei sa economisesti in fiecare luna. Pentru a reusi, este nevoie sa faci calcule realiste si sa nu ai asteptari mai mari decat iti poti permite. Daca la inceputul anului stabilesti un buget pentru urmatoarele luni si apoi la fiecare salariu calculezi cheltuielile aferente, iti poti face o idee asupra sumei de bani pe care o poti economisi odata la 30 de zile. Pentru ca rezultatul sa fie unul cat mai bun pentru finantele tale, nu uita sa aloci un buget si pentru cheltuieli neprevazute (o reparatie casnica ori probleme de sanatate).