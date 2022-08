Cât costă ghiozdanul complet echipat pentru noul an școlar în 2022. Prețuri mai mari față de 2021

Noul an școlar începe la 5 septembrie, iar părinții au început deja să cumpere rechizitele necesare pentru copii. Totuși, anul acesta vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar pentru un ghiozdan echipat cu toate cele necesare, prețurile fiind mai mari față de toamna anului 2021.

Mai exact, în urmă cu un an, părinții plăteau circa 250 de lei pe ghiozdan și pe rechizite. Inflația, instabilitatea economică, războiul de la graniță, majorarea prețurilor la energie, toate acestea se reflectă acum în prețul produselor de la raft, indiferent de categoria acestora.

Pentru a calcula cât îi va costa acum începutul de an școlar pe părinți, am consultat oferta unui retailer pentru rechizite și am făcut o medie a prețului fiecărui produs în parte.

Cât costă un ghiozdan complet echipat pentru noul an școlar

Ghiozdan - 100 de leiPenar - 20 de leiStilou - 15 lei5 caiete A4 dictando, 80 de file - 50 de lei3 caiete A4 matematică, 60 de file - 27 de leiCaiet muzică - 2 leiCaiet biologie - 3 leiBloc desen - 8 leiAcuarele - 25 de leiSet pensule - 8 leiPastă corectoare - 5 leiSet pixuri - 5 leiCreion + gumă de șters - 2 leiCarnet de note - 3 leiSet creioane colorate - 12 leiRiglă - 3 leiAscuțitoare - 2 lei

Toate acestea costă 290, iar prețurile pot să difere în funcție de vârsta copilului. De exemplu, un elev înscris în clasele primare sau în gimnaziu ar mai putea avea nevoie de plastilină, hârtie creponată, lipici, coperte pentru caiete și manuale, etichete sau carioci.

De asemenea, părinții trebuie să scoată bani din buzunar și pentru încălțări și haine noi, echipament pentru ora de sport, sau uniformă acolo unde este cazul. ...citeste mai departe despre "Cât costă ghiozdanul complet echipat pentru noul an școlar în 2022. Prețuri mai mari față de 2021" pe Ziare.com

