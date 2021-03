Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum sa folosesti cardurile de criptomonede.Cardurile respective sunt controlate din telefon, iar criptomonedele pe care le ai pe acestea pot fi folosite pentru a achita diferite servicii sau produse. In momentul in care faci tranzactia, POS-ul respectiv te taxeaza in monenda locala, dar aplicatia ta iti face conversia din criptomoneda aleasa de tine, pentru care, cel mai probabil va exista si un comision.Raportandu-ne la evolutia criptomonedelor, in momentul de fata, nu este recomandata utilizarea unui astfel de card pentru achizitii de orice natura pentru ca astfel, poate peste ani, risti sa ajungi intr-o situatie similara cu cea a unui american care, in 2010, cand de abia aparuse Bitcoin, a platit 2 pizza din New York cu peste 10.000 de Bitcoin. Acelea au ramas cele mai scumpe pizza din lume si pana la ora actuala, si de fapt, cea mai valoaroasa potentiala achizitie, avand in vedere valoarea de astazi a celor 10.000 de Bitcoin.Revenind, genul acesta de carduri trebuie folosite numai cand nu mai ai alta alternativa, in rest conturile la care sunt atasate trebuind folosite pentru depozite de criptomonede (n.red - staking). CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:La ce sa fii atent cand iti alegi fondul de pensiiBanca sau casa de schimb? Unde gasesti cel mai bun curs valutarDepozitele in criptomonede, faci bani nefacand nimicPe ce venituri nu se poate pune poprire ...citeste mai departe despre " Cardurile de criptomonede, valuta virtuala buna in toata lumea " pe Ziare.com