Cardul bancar pentru copii. Cum ii inveti pe cei mici sa cheltuiasca responsabil

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara, cum sa iti educi copilul sa cheltuiasca banii cat mai eficient.Mai toate bancile au astfel de produse care se adreseaza minorilor cu varste cuprinse intre 6 si 18 ani, 12 si 18 ani, 14 si 26 ani, dar si pentru alte categorii similare, varsta depinzand de banca pe care o alegi.Avantajul unor astfel de produse este ca ele nu pot fi folosite la orice comerciant online sau offline, astfel ca exista un oarecare control in privinta cheltuielilor pe care cel mic le poate face.Unele dintre aceste carduri au comisioane zero pe toata linia, de la card pana la administrarea contului, astfel ca nu va trebui sa iti faci probleme. Mai mult, suma pe zi pe care copilul o poate cheltui este limitata de tine, prin urmare, poti controla si mai bine gestionarea de catre copil a sumelor de bani.Mai mult, daca vrei, poti sa-i accesezi un card contactless, dar, dupa regula obisnuita, in acest caz limita pentru achizitii este de 100 de lei. Pentru orice achizitie peste aceasta suma, utilizatorul trebuie sa introduca codul PIN.