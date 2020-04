Burse de pana la 100.000 de euro la programul Executive MBA Bucharest oferit de cea mai mare universitate de business din Europa

Viitorii studenti pot beneficia de o reducere de pana la 12.000 de euro din valoarea de 35.000 de euro a scolarizarii, prin depunerea aplicatiilor pana la data de 30 iunie 2020. Executive MBA Bucharest se afla in top trei al celor mai apreciate programe de educatie executiva din tara si este singurul care beneficiaza de tripla acreditare (EQUIS, AMBA si AACSB). La nivel mondial, programul de Executive MBA livrat de WU Executive Academy se plaseaza in top 50 programe EMBA."Obtinerea unei diplome de EMBA este o oportunitate unica in viata. Viitorii studenti ai WU Executive Academy se pot astepta la o experienta dinamica si solicitanta, dar care le va dezvolta abilitatile si maximiza potentialul de a deveni lideri in business. Programul nostru de Executive MBA este in permanenta adaptat la cele mai recente si importante tendinte si probleme economice, tehnologice si sociale, fiind conceput special pentru a invata managerii sa faca fata provocarilor reale, cu care se confrunta zi de zi in industrii si afaceri foarte solicitante. Datorita structurii part-time, studentii au posibilitatea sa aplice in cel mai scurt timp, la locul de munca, noile cunostinte si instrumente de management dobandite la cursuri", a declarat Prof. Phillip C. Nell, Director Academic al Executive MBA Bucharest.Programul EMBA Bucharest triplu-acreditat este recunoscut pentru calitatea profesorilor sai, care predau la cele mai prestigioase universitati din lume, precum IE - Spania, Frankfurt School of Finance - Germania si Carlson School of Management - USA. Programul include trei module internationale, desfasurate in Austria si SUA, care ofera studentilor posibilitatea de a aprofunda cunostintele despre diferite contexte institutionale si de a interactiona cu manageri din diferite companii, aflate fie in perioade de tranzitie, fie in faza de globalizare a business-ului. Acestui beneficiu i se adauga structura speciala a cursurilor, axata in proportie de peste 80% pe latura practica, prin studii de caz internationale de actualitate, sesiuni de eLearning, prelegeri, simulari si discutii interactive intre studenti, dar si cu alumni, prin organizarea de guest lectures."Bursele de studiu reprezinta o oportunitate pe care WU Executive Academy doreste sa o ofere managerilor si antreprenorilor cu merite deosebite, cu scopul de a le facilita participarea la un program de educatie executiva apreciat la nivel international. La randul lor, beneficiarii burselor aduc valoare adaugata cursurilor noastre, prin experienta, pasiunea si motivatia de care dau dovada", a declarat Adriana Codruta Georgescu, Program Manager Executive MBA Bucharest.Prezent pe piata romaneasca din 2006, Executive MBA Bucharest numara pana in prezent peste 300 de alumni. Din totalul acestora, 41% au schimbat angajatorul, 38% au fost promovati in functii superioare de conducere, iar 13% au devenit antreprenori. Studentii programului au o medie de varsta de 36 de ani, cu 14 ani de activitate profesionala, dintre care 7 ani de experienta in management.Bursele se acorda in ordinea aplicatiilor si pe baza dosarului de inscriere in program, care trebuie sa contina un set de documente in limba engleza (cerere de aplicare disponibila pe www.executiveacademy.at, curriculum vitae, 2 scrisori de recomandare, scrisoare de motivatie, copia tradusa si legalizata a diplomei de licenta, foaia matricola cu notele obtinute in timpul studiilor universitare, o fotografie digitala recenta, copie a pasaportului).