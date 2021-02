Bugetul Educatiei creste in pandemie. Ministerul vrea sa asigure transportul elevilor, sa integreze romii in scoli si sa dea mai multa autonomie universitatilor

Ministerul Educatiei va avea un buget de 31,1 miliarde de lei, in 2021, in crestere cu 2,8% fata de anul trecut. In urmatorii ani, bugetul este estimat sa aiba o valoare similara: de 30,1 miliarde de lei, in 2022, de 30,9 miliarde de lei, in 2023 si de 31,3 miliarde de lei, in 2024.Cheltuielile de personal se ridica, anul acesta, la 20,7 miliarde de lei, mai putin decat anul trecut.Proiectele pentru invatamantul preuniversitarRecuperarea decalajelor de invatare inregistrate in timpul pandemiei prin organizarea si desfasurarea de activitati remedialeAsigurarea unei educatii incluzive si finantarea programelor de facilitare a integrarii copiilor cu cerinte educationale specialeContinuarea programelor nationale adresate copiilor/elevilor cu risc ridicat de abandon scolar (Programul Rechizite scolare, Programul Bani de Liceu, Bursa profesionala, Programul - pilot de acordare a unui suport alimentar - Masa Calda, Euro 200, Programul pentru scoli al Romaniei, alte programe finantate de la bugetul de stat)Extinderea programelor de tip "Scoala dupa scoala" si "A doua sansa" la nivelurile de invatamant primar, gimnazial si secundar inferior, inclusiv prin proiecte cu finantare externaAsigurarea costurilor cu transportul elevilorOrganizarea procesului de invatare/cazuri particulare (scolarizarea la domiciliu, scoala la spital, predarea in regim intensiv sau bilingv etc.)Implementarea setului de proceduri privind identificarea si monitorizarea copiilor aflati in afara sistemului de educatieSustinerea activitatilor specifice desfasurate de profesorii consilieri scolari din centrele si cabinetele scolare si interscolare de asistenta psihopedagogica, pentru imbunatatirea consilierii individuale si de grup a prescolarilor/ elevilor/ parintilor, precum si a tinerilor NEETsProiecte pentru integrarea elevilor romi si a celor proveniti din diferite grupuri dezavantajateRecunoasterea studiilor anterioare si a competentelor dobandite in afara scolii (in contexte formale/informale/non-formale de educatie sau prin experienta profesionala)Initiative pentru profesoriFormarea cadrelor didactice pentru a putea comunica pe intelesul tuturor copiilor, inclusiv cu dizabilitatiInitierea demersurilor pentru formarea cadrelor didactice pentru predarea mai multor discip ...citeste mai departe despre " Bugetul Educatiei creste in pandemie. Ministerul vrea sa asigure transportul elevilor, sa integreze romii in scoli si sa dea mai multa autonomie universitatilor " pe Ziare.com