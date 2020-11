Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara, cum sa te organizezi mai bine cu banii.Timp de o luna, tine un jurnal foarte detaliat al cheltuielilor, de la cele mai mari cheltuieli, precum cele cu facturile la utilitati, pana la cele mai mici.La finalul lunii, fa o suma a tuturor veniturilor, daca ai mai multe, si scade toate cheltuielile care s-au adunat peste luna, dar absolut toate. Daca toate aceste cheltuieli sunt mai mici decat veniturile, atunci esti pe drumul cel bun. Daca nu, atunci vezi de unde mai poti taia pentru a reduce cheltuielile.Dupa ce ti-ai analizat cheltuielile, separa-le pe "caprarii" si mai analizeaza inca o data.Daca esti de parere ca ai cheltuit prea mult pe o anumita categorie, atunci impune-ti o tinta de buget, astfel incat sa cheltuiesti mai putin acolo. Pentru a putea sa economisesti pe viitor, atunci stabileste-ti ca toate cheltuielile tale lunare sa ajunga undeva la 70% din venituri.Dar asta nu inseamna ca vei economisi 30% din venituri peste noapte, va trebui sa treaca ani pana vei ajunge la o astfel de performanta. Cu toate acestea, iti poti stabili o suma pe care, la final de an, sa o ai drept surplus.Rubrica Educatie Financiara este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Cum sa iti gestionezi eficient datoriileCare ar trebui sa fie obiectivele tinerilor pentru a fi pregatiti financiar in viata3 intrebari financiare de bun simt pentru cuplurile tinere ...citeste mai departe despre " Bugetul celor trei coloane sau cum sa economisesti cand crezi ca nu ai bani " pe Ziare.com