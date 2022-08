Cum au ajuns elevi cu medii de 9-9.50 să nu intre la niciun liceu. "Am făcut marea greșeală"

E bătaie în Capitală pe locurile rămase libere la liceu. Zece elevi cu medii de 9-9.50, au rămas pe dinafară, iar acum mai pot opta pentru şcoli profesionale sau licee private.

Este şi cazul Isabelei care, cu media 9,45 la admitere nu a reuşit să intre la niciun liceu. Ea spera că va prinde un loc la filologie, la Colegiul Caragiale, potrivit observatornews.ro.

"Speram să intru ca ceilalţi colegi, dar am rămas pe dinafară", spune adolescenta care nu este singura în această situaţie.

"Ne-am dus la media respectivă pe care am avut-o şi sub media ei, 5 licee am trecut. Am făcut marea greșeală, așa că pentru viitor să fie o lecție pentru părinți!", explică mama Isabelei.

De partea cealaltă, reprezentanţii inspectoratului au o explicaţie mai simplă: "Cei care după prima etapă aveau medii mari și nu au intrat, este pentru că au bifat foarte puține opțiuni".

