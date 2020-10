"Declaratii fara rost solicitate parintilor si elevilor! Asociatia Elevilor din Constanta (AEC), Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov (AEBI), Asociatia Elevilor din Maramures (AEM), Asociatia Valceana a Elevilor (AVE), alaturi de Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti - Invatamant Preuniversitar solicita ferm eliminarea noilor declaratii-angajament pentru elevi si parinti. Luni, 25 octombrie a.c., Ministerul Educatiei si Cercetarii a anuntat ca au fost luate decizii privind desfasurarea activitatii in unitatile de invatamant, in sistem online. Una dintre aceste decizii a reprezentat introducerea unor declaratii-angajament, documente ce ar trebui semnate de elevi si de parintii acestora", reiese dintr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Asociatia Elevilor din Constanta.Conform sursei citate, declaratiile privesc desfasurarea activitatii didactice prin intermediul tehnologiei, precum si prelucrarea datelor cu caracter personal, dar si o sectiune prin care elevii si parintii se obliga sa nu inregistreze sau distribuie orele online si sa ia toate masurile pentru a preveni astfel de actiuni."Asociatiile de elevi si FNAP-IP sustin ca documentul nu este necesar, intrucat nu face altceva decat sa aminteasca prevederile deja existente pe care elevii sunt obligati sa le respecte ca parte a sistemului de educatie. Spre exemplu, Legea educatiei nationale nr. 1/2011 prevede la art. 272, alin. (3) ca 'inregistrarea prin orice procedee a activitatii didactice poate fi facuta numai cu acordul celui care o conduce'", se precizeaza in comunicat.Mai mult, potrivit sursei citate, masurile luate de autoritati in prezent "ar trebui sa vizeze asigurarea accesului la educatie si a bunei desfasurari a orelor de curs pentru elevii din intreaga tara". ...citeste mai departe despre " Asociatiiile de elevi solicita eliminarea noilor declaratii-angajament pentru scoala online " pe Ziare.com