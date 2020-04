Cursuri online gratuite de robotica si programare pentru elevi

In aceasta perioada in care copiii nu merg la scoala si sunt nevoiti sa invete de acasa, sa se conecteze online la clase digitale si sa isi incarce temele in cloud, avem nevoie de tehnologie mai mult ca niciodata.Astfel, in parteneriat cu F64 si Lenovo, pe www.scoalait.ro vor fi oferite cursuri de robotica si programare, experimente distractive si proiecte educationale, dar si provocari pentru acasa, proiecte pentru copii si parinti.Iar pentru a reduce timpul petrecut de cei mici in fata ecranelor, materialele video vor fi scurte, de 4-8 minute. De asemenea, nu va fi necesara autentificarea la o anumita ora, caci acestea nu sunt live si vor putea fi accesate oricand si de oricate ori se doreste, utilizatorii avand acces la intreaga galerie video.Imbunatatirea educatiei, a modului de predare si a procesului de invatare cu ajutorul tehnologiei reprezinta un subiect dezbatut intens in societatea romaneasca actuala. De-a lungul ultimului deceniu, a devenit clar ca tehnica de calcul reprezinta o parte integrata a vietii contemporane, iar utilizarea ei in mod corect poate aduce beneficii uriase - atat individului, cat si societatii.Mai putin dezbatuta a fost insa necesitatea unei educatii pe tema tehnologiei, al carei rol este acela de a asigura publicului cunostintele necesare in vederea unei utilizari corespunzatoare a acesteia. Asa a luat nastere SCOALA IT, care de peste 11 ani ofera cursuri de tehnologie, robotica si programare pentru gradinita si scoala dar si interventii saptamanale la RADIO ITSY BITSY.In fiecare moment, in programul SCOALA IT sunt inscrisi aproximativ 500 de elevi, activitatea desfasurandu-se in 28 gradinite si scoli din Bucuresti dar si la Muzeul National Grigore Antipa."Incercam sa ajutam elevii in aceasta perioada si ne dorim sa putem face asta atata timp cat scolile sunt inchise iar ei sunt acasa, pana cand intram in normalitatea pe care o cunosteam. Nu a fost o decizie usoara dat fiind ca volumul de munca in aceasta situatie este unul foarte mare iar cursurile sunt oferite gratuit. Insa ne dorim sa ajutam si noi cat mai mult in aceasta perioada si sa trecem mai usor peste ea.Materialele sunt noi, filmate chiar in aceasta perioada, acasa. Vom incarca in fiecare zi cate un clip video pentru grupa 5-7 ani si unul pentru grupa 7-13 ani, de luni pana vineri. Sper ca initiativa sa ii ajute pe cei care stau acasa, fie invatand lucruri noi, fie distrandu-se in familie cu ajutorul ideilor noastre. Suntem ajutati in aceasta activitate si de catre F64 si Lenovo - prin solutia proiectata pentru scoala: clasa mobila, care ni s-au alaturat in acest minunat proiect", a spus Cristian Lacraru, fondatorul programului SCOALA IT.Lansat in anul 2009, platforma educationala SCOALA IT este construita in urma propriilor cercetari de piata, realizate in fiecare an, alaturi de partenerul RADIO ITSY BITSY, tinand astfel cont de evolutia tehnologiei, accesul copiilor, varsta, nevoi, interese si asteptari. In prezent, aproximativ 500 elevi noi intra in fiecare an in acest program, care asigura lunar 130 ore de predare in 28 gradinite si scoli de renume din Bucuresti. In acest moment platforma educationala SCOALA IT ofera cursuri de tehnologie.