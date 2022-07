Invata programare si ia-ti „biletul” pentru o viata traita dupa bunul plac!

Programarea este domeniul in care oportunitatile de castig sunt nelimitate si determinate numai de capacitatile creativitatii si implicarii tale. Din ce in ce mai multe persoane incep sa-si indrepte atentia catre construirea unei cariere in domeniul IT, indiferent de varsta.

Fie ca iti doresti o reconversie profesionala, fie ca esti elev si iti doresti sa ai sansa de a-ti dezvolta propria aplicatie sau de a lucra pe proiecte individuale, daca vei invata programare, vei avea ocazia sa-ti transformi dorintele in realitate. In plus, munca ta va fi rasplatita pe masura si te vei putea bucura de un stil de viata liber, de timp si de un program si ritm de lucru independente de un orar.

Invata programare – 5 motive sa treci asta pe lista de ”to do”-uri

1. Cele mai multe joburi si cele mai bine platite – potrivit unui studiu derulat de Catalyst Solutions in perioada decembrie 2021 – aprilie 2022, pe un esantion de 14.691 de respondenti, companiile din domeniul IT&C se afla in topul preferintelor angajatilor din Romania. Din ce in ce mai multe persoane isi doresc sa obtina un job in domeniul programarii si sa se bucure de avantajele incontestabile oferite de acest domeniu de activitate;

2. Poti lucra oricand, oricat, de oriunde – jobul de programator implica flexibilitate si, in mare parte, iti poti desfasura activitatea remote. Faptul ca nu esti obligat sa te prezinti zi de zi la birou iti ofera posibilitatea sa lucrezi la proiecte de oriunde, oricat timp ai la dispozitie si oricand, fara a fi conditionat de un anumit interval orar;

3. Cariera si prestigiu – invata programare si cu siguranta vei fi pe drumul bun spre o cariera de succes. Job-ul de programator iti va oferi prestanta in ochii celor pe care ii cunosti si vei fi considerat un profesionist, prestigiu obtinut pe baza rezultatelor muncii tale. Modul in care se vor dezvolta proiectele pe care lucrezi va oglindi munca, implicarea si creativitatea pe care le vei pune in tot ceea ce faci;

4. Timp liber – faptul ca nu esti conditionat de un program fix si de prezenta la birou te ajuta sa te bucuri de timp liber in plus. Indiferent ca vei ajunge sa lucrezi chiar si 8-9 ore pe zi la un proiect, faptul ca nu va trebui sa mai pierzi timp in trafic se va concretiza in castigarea de timp liber, pe care il vei putea petrece asa cum iti doresti: singur sau impreuna cu prietenii si familia;

5. Stima de sine si incredere – invata programare si vei reusi sa-ti cresti stima de sine. Astfel, vei capata mai multa incredere in tine si in abilitatile tale profesionale si personale. Mentoratul WellCode te va ajuta sa iti dai un reset mental si sa inveti sa te organizezi, sa depasesti momentele mai putin placute pe care viata ti le va aduce si sa te concentrezi pe rezolvarea task-urilor profesionale. Obtinerea unui job in programare, castigarea independentei si a echilibrului financiar iti vor aduce linistea de care ai nevoie pentru a putea fi creativ si pentru a putea lucra eficient pe proiecte. Recunoasterea abilitatilor profesionale de catre angajatori sau clienti iti va creste increderea in tine ca profesionist si iti va da curajul de a dezvolta propria aplicatie si de a lua propriile proiecte, astfel incat sa nu mai depinzi de serviciile unui angajator.

