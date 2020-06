Cele mai populare jocuri pentru copii ii atrag pe elevii din toata tara sa invete programare la prima scoala de vara organizata online de Academia Micilor Developeri

Desfasurate incepand cu data de 15 iunie, cursurile vor fi organizate in grupe de cate 5-9 participanti, fiecare cu un profesor dedicat, dupa o programa aliniata la tendintele internationale in domeniu.Scopul cursurilor organizate de Academia Micilor Developeri este sa ii transforme pe copii si tineri, din consumatori de tehnologie, in creatori de tehnologie, sa transforme orele petrecute in fata ecranelor intr-o activitate educativa, care le va deschide noi oportunitati."Academia Micilor Developeri a mutat online desfasurarea cursurilor la scurt timp dupa ce a fost declarata starea de urgenta. Reorganizarea a durat doar doua saptamani, la finalul carora 200 de copii invatau deja programare online, prin intermediul platformei Zoom, la care s-au adaptat foarte usor. Abilitatea de a comunica prin alte mijloace decat cele obisnuite merita cultivata si este in sine un exercitiu util. Datorita mutarii in mediul digital, le oferim pentru prima data copiilor din toata tara ocazia sa poata invata la cursurile organizate de noi". - Oana Manga, co-fondator Academia Micilor DeveloperiIn cadrul scolii de vara, la cursul de programare cu Roblox, copiii care au intre 10-14 ani vor invata pas cu pas cum sa faca propriul joc cu obstacole. La cursul de programare cu Minecraft, adresat elevilor cu varsta intre 10-13 ani, acestia vor afla cum pot introduce in joc propriile creatii, pentru a intelege ce inseamna dezvoltarea unui joc complex si popular.Si adolescentii cu varsta cuprinsa intre 13 si 18 ani au optiuni de cursuri pentru vacanta de vara. Grupele dedicate varstelor lor vor putea alege studierea unora dintre cele mai populare limbaje de programare din lume, Java si Python.Inscrierile la cursuri si la lectii demo gratuite se pot face la cursuri@miciideveloperi.ro, 0720013773.Scoala de vara organizata de Academia Micilor Developeri se afla la a VII-a editie si are in fiecare an o tematica diferita. Daca in 2019 ea a fost dedicata roboticii, in acest an in focus sunt jocurile populare in randul copiilor si adolescentilor. "Tehnologia evolueaza rapid, de aceea in fiecare an aducem noi programe si update-uri in curricullum-ul Academiei Micilor Developeri, in functie de tendintele internationale.Este o munca de echipa, la care contribuie toti profesorii nostri, care consta in: cercetare, alegerea programelor cele mai utile si distractive, crearea lectiilor astfel incat sa fie motivante pentru copii si potrivite nivelului lor de intelegere, stabilirea planului de lectie si filmarea tutorialeleor video care formeaza suportul de curs". - Oana MangaExperienta de invatare pe care o ofera cursurile organizate de Academia Micilor Developeri este diferita fata de cea clasica: fiecare lectie se finalizeaza cu un proiect concret, care consta in faptul ca fiecare cursant creeaza propriul joc. Este pus accentul pe partea practica de implementare de proiecte si creare de jocuri, pentru a preda notiuni de baza in programare, care pot parea abstracte in teorie si care sunt de fapt usor de inteles prin experimentare, precum gandire algoritmica, bucle, variabile, conditii. Astfel s-a ajuns ca, de-a lungul timpului, la Academia Micilor Developeri sa fie create de copii cateva mii de joculete.Profesorii din cadrul Academiei Micilor Developeri sunt studenti sau absolventi ai facultatilor de informatica, inginerie ori matematica. Cei mai multi dintre ei sunt programatori cu experienta practica, fie in propriile proiecte, fie ca angajati care isi dezvolta o cariera in domeniu.Micii cursanti beneficiaza de instructori formati special in metodele de predare menite sa le atraga interesul, datorita trainingului de comunicare cu copiii pus la dispozitie de Academie.Acestuia i se adauga si un training de introducere in programa reputatei scoli de programare software, robotica si gandire algoritmica pentru copii si adolescenti.Rezultatul este ca participantii la cursuri se ataseaza de profesorul lor si considera ca acesta este cel mai bun.Academia Micilor Developeri a fost infiintata in anul 2013. Pana in prezent, peste 10.000 de copii au urmat cursurile sau lectiile sale demo, atat in Bucuresti, cat si in tara. In prezent, 300 de elevi participa constant la cursurile sale online. Detalii la cursuri.miciideveloperi.ro/.