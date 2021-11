Max Azarov, CEO Novakid România: „Construim o lume în care copiii sunt capabili să folosească engleza ca limbă comună”

Max Azarov este CEO si co-fondator Novakid - o scoala globala online cu o platforma digitala interactiva, care ofera lectii de engleza personalizate pentru copiii cu varste cuprinse intre 4 si 12 ani, folosind inteligenta artificiala si realitatea virtuala.

Max a trait intre doua tari (Rusia si SUA) pentru cea mai mare parte a vietii, lucrand pentru mari companii de IT si telecomunicatii, printre care Google si LG (servicii cloud), lansand, de asemenea, propria sa companie de stocare in cloud.

In 2017 si-a schimbat drastic cariera si a pus bazele Novakid, folosindu-si cunostintele internationale si experienta in dezvoltarea tehnologiei pentru a-si ajuta propriul fiu si alti copii din intreaga lume sa invete limba engleza, fara problemele pe care le-a experimentat el insusi.

Ne poti spune cum a inceput povestea Novakid?

Ca pentru majoritatea copiilor din Europa de Est, invatarea limbii engleze intr-o scoala publica a fost destul de ineficienta pentru mine. Cand am crescut, nu am vrut ca fiul meu sa se confrunte cu aceleasi provocari. Astfel a luat viata ideea Novakid - sa oferim o platforma inovatoare de educatie online, care sa ajute copiii din intreaga lume sa-si insuseasca limba engleza de acasa, alaturi de tutori vorbitori nativi.

Care a fost momentul ce te-a convins ca a venit vremea sa lansezi Novakid?

Momentul in care mi-am dat seama ca exista un gol pe piata produselor si serviciilor care sa-i ajute pe copii sa invete engleza ca limba secundara.

Ideea din spatele Novakid este de-a face lectiile distractive si captivante prin invatarea bazata pe joc. De asemenea, oferim studentilor nostri doar profesori de top, acreditati si vorbitori nativi, pentru a ne asigura ca cei mici stapanesc limba engleza cat mai repede si usor posibil.

Care sunt valorile companiei Novakid?

Suntem o companie orientata spre social. Misiunea noastra este de a oferi copiilor a caror limba materna nu este engleza cel mai bun viitor cu putinta, cu acces la o gama larga de cunostinte.

Scopul nostru este de a imbunatati lumea prin promovarea comunicarii fara frontiere in secolul XXI. Credem ca un loc in care copiii sunt capabili sa foloseasca engleza ca limba comuna pentru a comunica si a face schimb de idei va duce la mai multa pace si prosperitate pentru toti.

Facem acest lucru prin antrenarea elevilor nostri in invatare distractiva si interactiva, in cauze sociale si alte activitati identice. Toate acestea ii fac pe copii sa simta ca sunt parte a unei misiuni mai mari, ce va schimba lumea in bine.

Ce ne poti spune despre principiile care te ghideaza prin suisurile si coborasurile conducerii unei afaceri?

Sunt un creator/inventator prin natura mea, motivat sa construiesc lucruri care fac o diferenta pozitiva in lume, ajutand la transformarea ei intr-un loc mai bun. Odata ce te lasi ghidat de acest gand, este mai usor sa navighezi prin coborasurile inevitabile, fara a te lasa distras de urcusuri.

In primul an de activitate, care estimati ca va fi valoarea numarului de cursuri livrate pentru piata din Romania? Cate cursuri estimati sa fie rezervate lunar?

Novakid recomanda rezervarea a cel putin 2 lectii pe saptamana, pentru a obtine cele mai bune rezultate posibile. Majoritatea clientilor urmeaza acest sfat, avand 3-4 lectii pe saptamana.

Ne propunem sa depasim pragul de 100.000 de cursuri in Romania pana la sfarsitul acestui an.

In ceea ce priveste numarul de copii carora le livram cursuri de engleza, ne propunem sa il crestem de 3 ori in urmatoarele 12 luni.

