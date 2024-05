UE ameninta din nou producatorii auto chinezi cu amenzi, acestia vor sa construiasca masini electrice in Europa, iar Xi, presedintele chinez, viziteaza Franta, Ungaria si Serbia

Comisia Europeana a avertizat trei producatori chinezi de vehicule electrice ca nu au furnizat suficiente informatii pentru ancheta sa anti-subventie

In cazul in care Comisia concluzioneaza ca informatiile furnizate de la companiile incluse in esantion BYD, SAIC si Geely sunt insuficiente, ar putea folosi dovezile disponibile in alta parte pentru a calcula tarifele, o miscare care le poate, de fapt, majora.

Avertismente de acest fel apar frecvent in cazurile de aparare comerciala ale UE. Intr-adevar, pentru toate cele 10 cazuri anterioare antisubventie impotriva Chinei pentru care masurile sunt inca in vigoare, Comisia a folosit astfel de „fapte disponibile” pentru a completa anumite lacune.

SAIC a declarat ca a „cooperat pe deplin” cu Comisia si a furnizat toate informatiile necesare in conformitate cu normele Organizatiei Mondiale a Comertului si ale UE.

„Este demn de subliniat ca informatiile sensibile din punct de vedere comercial – cum ar fi formularea bateriei – nu ar trebui sa apartina acestei categorii”, se spune intr-un mesaj WeChat.

Compania a refuzat sa comenteze cand a fost intrebata daca Bruxelles-ul a cerut informatii despre constructia bateriilor.

Camera de Comert din China catre UE a declarat ca acuzatiile raportate de necooperare sunt nefondate si ca companiile au participat la mai multe runde de chestionare si au facilitat inspectii la fata locului.

Aceasta a adaugat ca companiile considera unele dintre cererile UE ca fiind excesive, inclusiv termene stranse pentru documente detaliate, solicitari care depasesc capacitatea companiilor de a furniza dovezi si solicitari de informatii despre furnizori sensibile pentru afaceri.

Comisia, care supravegheaza politica comerciala in Uniunea Europeana, a lansat o investigatie in octombrie pentru a stabili daca vehiculele electrice fabricate in China primeau subventii care denaturau competitia.

Camera de Comert din China pentru Import si Export de Masini si Produse Electronice (CCCME) a declarat la inceputul acestei luni ca ancheta a fost formulata impotriva producatorilor chinezi.

Printre plangerile sale a fost si cantitatea mare de informatii pe care Comisia a solicitat-o de la producatorii chinezi inclusi in esantion.

„Nu se poate exclude ca Comisia sa recurga la ceea ce se numeste „fapte disponibile” in limbajul apararii comerciale pentru a umfla marjele de subventie”, a spus atunci vicepresedintele CCCME, Shi Yonghong.

Ancheta, lansata oficial pe 4 octombrie, poate dura pana la 13 luni. Comisia poate impune taxe antisubventie provizorii la noua luni de la inceperea anchetei.

Problema UE e ca o mare parte dintre producatorii de masini electrice chinezi, precum BYD, Nio sau Great Wall vor sa construiasca fabrici in Europa, despre primii deja se stie faptul ca vor sa construiasca o fabrica in Ungaria, la Szeged.

De asemenea, interesant e si faptul ca presedintele chinez, Xi, face o vizita in Europa, printre tintele sale fiind Franta, o mare oponenta a masinilor chinezesti, Ungaria si Serbia. Aparent, Beijingul este dornic să relaxeze Europa in a aborda presupusele distorsiuni comerciale, care ar veni într-un moment nefavorabil pentru economia sa în declin. De asemenea, vrea să se asigure că Europa nu se apropie mai mult de SUA, mai ales pe fondul incertitudinii cu privire la rezultatul viitoarelor alegeri americane, in care Trump reapare din nou in atentie.

