TVA unic pentru mediul de afaceri, argumente pro și contra unei idei aparent salvatoare

Diversitatea de cote de TVA pe care a impus-o executivul Bolojan a dat peste cap mediul de business din România, pentru că, deși în esență de la 1 august 2025 există doar două cote TVA: 21% (standard) și 11% (redusă), în practică acestea două se aplică în funcție de diferite servicii în cadrul aceleiași industrii, cel mai simplu exemplu în acest sens fiind industria hotelieră, unde serviciile de lux sunt taxate cu 21%, iar simpla cazare cu 11%, ceea ce complică viața antreprenorilor din domeniu.

Același lucru este valabil de altfel și pentru agricultură, pentru a oferi un alt exemplu, unde produsele agricole neprocesate și alimentele de bază rămân eligibile pentru TVA de 11%, în vreme ce îngrășămintele, pesticidele, semințele tratate și suplimentele alimentare urcă la cota standard de 21%.

Această departajare în cadrul unei singure industrii, îi face însă pe unii specialiști să se întrebe dacă nu cumva o singură cotă de TVA pentru întreg mediul de afaceri nu ar fi mai benefică, simplificând în același timp viața acestora din punct de vedere contabil.

„Comisia Europeană ne cere de ani întregi să oferim același tratament fiscal tuturor afacerilor din România, indiferent din ce domeniu fac parte: comerț, construcții, Horeca, industrii prelucrătoare, toate să aibă același tip de fiscalitate, așa cum se întâmplă în toată Europa civilizată”, a explicat consultantul fiscal Adrian Negrescu pentru Ziare.com.

Acesta afirmă de altfel că din punctul său de vedere este o problemă de competitivitate economică: de ce unii care lucrează în construcții să rămână fără toate facilitățile și să fie nevoiți să plătească 21% TVA, iar cei din Horeca să aibă un TVA redus având în vedere că e vorba tot de un business care produce bani și care generează încasări la bugetul de stat.

Totodată, acesta mai afirmă faptul că este adeptul regulilor simple: un TVA unic pentru mediul de afaceri și un TVA scăzut pentru serviciile sociale, inclusiv zona alimentară, facturi, utilități și alte servicii publice absolut esențiale.

Mai mult, consultantul adaugă faptul că este nevoie să renunțăm la ideea de a crea portițe fiscale, de a crea „din pix” avantaje de ordin investițional unui anumit tip de investitori și să lăsăm până la urmă economia să se autoregleze.

„Atât timp cât deficitul bugetar este foarte mare, atât timp cât evaziunea fiscală este la un nivel record, singura noastră șansă este să lăsăm economia să funcționeze și să le oferim antreprenorilor un nivel fiscal predictibil în așa fel încât să poată să-și facă planuri multianuale, adică să-și construiască investițiile pornind de la niște reguli clare privind fiscalitatea”, explică acesta.

În plus, acesta afirmă faptul că nu vede de ce Horeca ar trebui să aibă un TVA mai mic decât celelalte industrii având în vedere că e un business ca oricare altul, care generează cashflow, care generează investiții și care, la fel ca în toate țările din Europa, inclusiv din regiune, generează un câștig pe care, spune Adrian Negrescu, unii de regulă ori nu-l reinvestesc, oferind drept exemplu în acest sens industria hotelieră, ori îl transformă în alte business-uri, din alte sectoare de activitate.

Analistul economic subliniază de altfel această idee, explicând faptul că trebuie să renunțăm la facilități, la ideea de privilegii de ordin fiscal și să existe aceleași reguli pentru toată lumea.

„Atât timp cât de exemplu în zona voucherelor de vacanță nu a existat nicio condiționalitate legată de reinvestirea banilor respectivi, măcar în parte, în dezvoltarea unor facilități moderne și în creșterea calității serviciilor, toate aceste tipuri de ajutoare reprezintă doar un câștig în plus pentru antreprenorii din aceste sectoare și în niciun caz o creștere a nivelului de calitate al serviciilor către populație, așa cum își dorește statul român”, spune Adrian Negrescu.

Punctul său de vedere este împărtășit de altfel și de analistul fiscal Adrian Bența, care a explicat faptul că în ultimii 15-20 de ani toată lumea a ajutat Horeca, astfel că am ajuns la situația în care unii jucători din industrie, „patroni Horeca ultra-bogați cu angajați ultra-săraci”, au rezultate nesatisfăcătoare pentru câte facilități li s-au dat.

„Ei bine, cred că la un moment dat ar trebui privită această industrie și din alt punct de vedere, n-ar mai trebuie acordate facilitățile generalizat pentru toată industria, ci punctual. Tu ce ai făcut în plus anul ăsta la hotel? Am mai ridicat o aripă și mai am 10 turiști în plus. Ok, ia facilitate. Tu ce ai făcut anul ăsta? Nimic. Atunci pentru ce să-ți mai dau facilitate?”, arată specialistul.

Pe de altă parte, acesta nu împărtășește punctul de vedere privind TVA-ul unic pentru mediul de afaceri, explicând faptul că TVA-ul nu este suportat de antreprenori sau de firme, este suportat întotdeauna de consumatorul final, persoana fizică, sau o firmă neplătitoare de TVA, sau un spital public care nu e plătitor de TVA.

„Ideea cu TVA unic, generalizat, este idealul idealului celor care au scris directiva TVA în 1952, ei așa au visat, să fie un TVA unic, pentru toată lumea, să nu fie nimic scutit de TVA, dar nu funcționează, pentru că sunt categoriile sociale, care sunt foarte afectate. Dau exemplu mâncarea, sau unde s-au mai păstrat mici cote reduse, TVA redus la manualele școlare, la cărți, ce facem, majorăm cota și dintr-o dată 3.900.000 de elevi și studenți o să pună presiune pe familie să cheltuie mai mulți bani? Nu merge. Teoretic e bine, practic nu funcționează”, concluzionează Adrian Bența.

