Tarifele impuse de UE chinezilor nu vor rezista mult, iar noul EV Xiaomi va genera vanzari bune, dar si pierderi de peste jumatate de miliard de dolari

Actiunile companiei chineze Xiaomi, care adauga masini electrice la productia de smartphone-uri au crescut cu pana la 16%, deoarece vehiculul electric sport al producatorului de electronice, lansat saptamana trecuta, a atras un interes puternic, desi o prognoza indica faptul ca firma ar pierde peste 500 milioane dolari, iar tarifele impuse in UE chinezilor nu vor rezista mult

Vehiculele electrice fabricate in China vor captura un sfert din piata de vehicule electrice din Europa in acest an, in crestere de la 19,5% in 2023, in ciuda tarifelor pe care Uniunea Europeana le va percepe probabil pentru importul acestor vehicule electrice, a anuntat Federatia Europeana pentru Transport si Mediu (FETM) intr-un raport.

Si asta datorita, in primul rand, faptului ca preturile bateriilor cu litiu ion produse in China sunt „cu cel putin 20%” mai mici decat in Europa, iar producatorii chinezi de baterii au dezvoltat tehnologii si lanturi de aprovizionare mai avansate, a subliniat FETM.

Iar aceste tarife nu ii vor proteja pe producatorii auto din Europa pentru mult timp, deoarece concurentii lor chinezi intentioneaza sa construiasca fabrici in Europa, potrivit Risco.ro

In timp ce Tesla, Dacia si BMW au fost principalii importatori ai acelor vehicule electrice in Europa anul trecut, marcile chineze sunt pe cale de a ocupa 11% din piata europeana de vehicule electrice in 2024, si vor urca la 20% in 2027.

Ads

Aventura Xiaomi

Stocul de actiuni a atins cel mai mare nivel din ianuarie 2022, pentru Xiaomi, care si-a diversificat productia de la telefoane mobile, la masini electrice.

La cel mai mare nivel al zilei, compania chineza a avut o evaluare de 55 de miliarde de dolari la un pret al actiunilor de 17,34 dolari HK - mai mare decat cel al producatorilor de automobile traditionali din SUA, GM sau Ford.

SU7, produs de Xiaomi - prescurtare de la Speed Ultra 7 - intra pe o piata aglomerata de vehicule electrice din China cu un pret care atrage atentia - sub 30.000 dolari pentru modelul de baza, mai ieftin decat Tesla.

In timp ce cea mai mare piata auto din lume este o provocare pentru noii veniti din cauza razboiului taiat al preturilor pentru vehiculele electrice si a incetinirii cererii, analistii au spus ca Xiaomi are buzunare mai adanci decat majoritatea startup-urilor de vehicule electrice si expertiza sa in smartphone-uri ii ofera un avantaj in tablourile de bord inteligente - o caracteristica apreciata de consumatorii chinezi.

Ads

Xiaomi i-a anuntat pe potentialii cumparatori ai sedanului sau ca s-ar putea confrunta cu timpi de asteptare de patru pana la sapte luni, un semn al cererii puternice. Vineri, compania a declarat ca a primit 88.898 de precomenzi pentru masina in primele 24 de ore de vanzari.

Compania a produs deja 5.000 de vehicule SU7 pe care le-a numit „Editia Fondatorului”, despre care spune ca vin cu accesorii suplimentare pentru cumparatorii timpurii.

Dar, Xiaomi a spus ca se asteapta sa piarda bani pe SU7, iar unii analisti prevad ca pierderea va fi substantiala.

Pe baza unui volum proiectat de 60.000 de unitati in acest an, Citi estimeaza ca SU7 ar putea genera o pierdere neta de 566,82 milioane de dolari.

...citeste mai departe despre "Tarifele impuse de UE chinezilor nu vor rezista mult, iar noul EV Xiaomi va genera vanzari bune, dar si pierderi de peste jumatate de miliard de dolari" pe Ziare.com

Ads