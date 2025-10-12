Reforma se blochează și la subvenția partidelor, cu o tăiere anemică de 10%. „Cumva, nu ne apucăm de treabă. Mimăm reforma”

În loc de tăierea vehiculată inițial de 40% pentru subvențiile partidelor, acum se vorbește de doar 10%. FOTO / Canva Pro

Faptul că reforma promisă de Executiv merge cu frâna de mână trasă a devenit mai mult decât evident pentru toți actorii implicați, dar mai ales pentru mediul privat, care duce – pentru a câta oară – greul finanțelor publice. Iar la eșecul reformei administrației locale, blocată în discuții interminabile, urmată de amânarea deciziei CCR pe pensiile magistraților, se adaugă acum anunțul lui Ilie Bolojan că subvenția partidelor ar urma să fie tăiată cu numai 10%, față de cei 40% vehiculați inițial.

Partidele ar trebui să se limiteze la cotizații și donații, tocmai pentru că destinația subvențiilor nu e transparentă

Comentând subiectul pentru Ziare.com, profesorul de economie Cristian Păun a explicat că, din punctul său de vedere, partidele trebuie să se finanțeze din cotizațiile membrilor, pentru că numai așa cei din partide vor fi mai apropiați de membrii lor și vor ține cont mai mult de ce își doresc acești membri, în vreme ce guvernanța acestor partide va fi complet diferită dacă bugetele lor se bazează preponderent pe cotizații.

În plus, mai spune Cristian Păun, se pot accepta donații într-un sistem controlat și transparent astfel încât să se poată vedea cine este în spatele acestor partide, dar banii de la buget, după părerea sa, ar trebui să fie foarte puțini spre deloc, tocmai pentru că s-a dovedit că acești bani care vin dinspre bugetul de stat sunt utilizați de către partide în tot felul de combinații dubioase și cu foarte puțină transparență în spate.

„Sigur, s-au adus argumente de-a lungul timpului pentru care partidele ar trebui să fie subvenționate de stat, argumentele ținând mai degrabă de faptul că este greu să ceri cotizații de la membri, sau că de multe ori banii care veneau dinspre mediul de afaceri sau dintre sponsori erau adesea bani asociați unor matrapazlâcuri cu statul și că subvențiile, vezi Doamne, ar rezolva o astfel de problemă. Dar s-a dovedit că inclusiv cu subvenție din partea partidelor, combinațiile au continuat și nu au fost neapărat cele mai fericite”, spune profesorul de economie.

Prin urmare, adaugă acesta, principalele argumente pentru care acești bani n-ar trebui să existe sunt legate de faptul că partidele refuză complet transparența acestor bani, dar și de faptul că cheltuirea acestor bani nu se face întotdeauna pentru activități de partid.

„Există multe suspiciuni la nivelul contribuabililor cu privire la destinația finală a acestor bani”, mai spune Cristian Păun.

„Detractorii” reformelor încearcă să dilueze totul, de aici acest 10% care nu înseamnă nimic

Totodată, întrebat cum de s-a ajuns tocmai la acest procent de 10% în loc de procentele mult mai mari vehiculate inițial, profesorul de economie a explicat faptul că, din păcate, în Parlament există foarte mulți detractori ai acestor reforme.

Mai mult, spune acesta, românii au votat, în proporție covârșitoare, oameni care nu au nicio treabă cu reforma și care nu înțeleg de ce această reformă este bună, de ce este nevoie de un stat modern, reformat și mai degrabă pun bețe în roate oricărei încercări de reformare și încearcă pe cât posibil s-o dilueze, așa cum se întâmplă și în cazul de față.

„În mod normal ar trebui ca această subvenție să fie tăiată complet, dar ei evident că o taie marginal, la fel cum se gândesc să facă și în cazul concedierilor absolut corecte în ceea ce privește partea de administrație locală”, explică Cristian Păun.

Prin urmare, adaugă profesorul de economie, este clar că politicienii din România nu au această aplecare spre modernizarea României, caz în care o să ajungem să avem din nou creșteri de taxe, pentru că fără reforme nu vom putea să reducem sustenabil cheltuielile statului, iar una dintre reforme este cea legată de subvenționarea partidelor.

Așadar, subvenția, din punctul său de vedere, ar trebui eliminată cu totul, iar abia asta ar fi cu adevărat o reformă pentru România și ar schimba complet și radical fața partidelor politice.

„Am înțeles că s-a lansat o inițiativă legislativă de plafonare a prețului apei minerale plate în aeroport. Asta înseamnă reformă în România, că tu plafonezi prețul apei minerale de 0,5? Păi n-o să mai fie apa asta minerală de 0,5 și o să fie de 0,3 și de 0,6, la prețurile care nu sunt plafonate. Cumva, nu ne apucăm de treabă. Mimăm reforma și o mimăm și în cazul subvenției, cu siguranță”, observă Cristian Păun.

Totodată, acesta mai adaugă și faptul că, în loc de subvenții, partidele ar trebui să aibă fundații puternice în jurul lor, ONG-uri puternice care să se ocupe de proiecte pe care să le transforme în legi.

„Cu siguranță lucrurile astea ar trebui să fie altfel organizate pentru că soluția de a subvenționa partidele politice nu generează decât probleme”, arată profesorul de economie.

Vicepremierul Tanczos Barna spune că subvențiile au fost reduse, dar nu mai știe exact cu cât

Pe de altă parte, vicepremierul Tanczos Barna a declarat la Digi24 că a fost făcută o tăiere cu 20% a subvenției pentru partide, adăugând faptul că a existat o discuție în coaliție pentru a mai fi reduse sumele pentru formațiunile politice cu 10 sau 15%.

„Am făcut deja o reducere la începutul anului, când am propus eu bugetul Guvernului, Coaliției. Atunci am făcut o reducere de... ar trebui să spun procentul că nu mai țin minte exact. Dar am făcut o reducere de 20%, pentru că 2024 a fost un an electoral și din start am redus. După aceea am avut o discuție în coaliție și vor fi reduse aceste sume cu încă 10 sau 15%”, a explicat Tanczos Barna conform sursei citate.

În același timp însă, profesorul de economie Cristian Păun respinge acest tip de aproximare, spunând faptul că tăierile trebuie să se întâmple de la toată lumea, proporțional cu problemele pe care le generează în momentul de față astfel de cheltuieli.

„Foarte multe cheltuieli din România au devenit inutile, iar printre cele inutile sau nejustificate de situația financiară precară actuală este și această subvenție a partidelor și ea trebuie semnificativ revizuită, nu ciuntită cu 10% de ochii lumii, ca să dea bine la popor. E populism ăsta, cu 10% din subvenție”, concluzionează Cristian Păun.

