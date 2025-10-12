Puternicele Bank of America și Goldman Sachs oferă României împrumuturi care girează credibilitatea țării noastre. Noua metodă a Ministerului de Finanțe

Ministerul Finanţelor foloseşte o nouă modalitate de a face rost de bani pentru finanţarea deficitului bugetar: împrumuturile private discutate direct cu marile bănci. Acesta este cazul de altfel cu Bank of America şi Goldman Sachs, puternicele bănci americane devenind extrem de prezente în finanţarea României.

Astfel, după cum scrie Ziarul Financiar, giganţi precum Bank of America şi Goldman Sachs se regăsesc alături de Deutsche Bank AG, ING Bank şi UniCredit Bank pe lista băncilor care au fost implicate în acest an în cele şase împrumuturi realizate de România prin plasamente private pe pieţele externe în valoare cumulată de aproape 3 mld. euro (2,8 mld. euro), după cum indică datele Ministerului Finanţelor analizate de sursa citată.

Totodată, este important de menționat faptul că implicarea unor giganţi bancari internaţionali aduce un plus de credibilitate pentru România pe pieţele externe, foarte necesară având în vedere şi faptul că Ministerul Finanţelor are nevoie de resurse financiare importante pentru finanţarea deficitului bugetar, care va trece şi în acest an de 8,4% din PIB, precum şi pentru refinanţarea datoriei publice, care a depăşit 1.000 mld. lei, având totodată nevoie şi de investiţii mari legate de infrastructură, sectorul energetic şi alte proiecte importante.

Ads

Plasamentul privat extern este noua modalitate de a se împrumuta a Ministerului Finanţelor, pe lângă emisiunile de bonduri în euro şi dolari.

Cel mai mare împrumut al României prin plasament privat extern, de 1 mld. euro, a avut Bank of America ca aranjor, acesta fiind semnat în iulie 2025 şi scadent în august 2030, dobânda fiind Euribor la 6 luni plus 2%, adică în jur de 4%, după cum indică datele Ministerului Finanţelor.

Cu ajutorul Goldman Sachs în poziţia de aranjor au fost luate trei împrumuturi în acest an de statul român prin plasament privat extern, cu o valoare cumulată de 800 mil. euro.

De asemenea, luna august a adus încă două tranzacţii de împrumut pentru România prin plasament privat extern. O tranzacţie a fost parafată în data de 1 august 2025, în sumă de 500 mil. euro, unde figurează ca aranjori ING Bank şi UniCredit Bank, şi altă tranzacţie parafată în 18 august 2025 şi scadentă în august 2032, adică peste 7 ani, care a vizat tot un împrumut de 500 mil. euro, iar aranjor în acest caz a fost banca germană Deutsche Bank AG.

Ads

Iar astfel de împrumuturi ar putea să continue având în vedere şi vizita oficială din septembrie a ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Washington DC, unde s-a întâlnit cu reprezentanţii celor mai mari bănci din lume, Bank of America, Citibank, Goldman Sachs şi JP Morgan, parteneri esenţiali în implementarea planului de finanţare suveran al României.

Totodată, România a reuşit săptămâna trecută să se împrumute de pe pieţele externe şi cu 4 mld. euro prin eurobonduri, astfel că suma totală luată prin bonduri externe în acest an ajunge la circa 16 mld. euro.

...citeste mai departe despre "Puternicele Bank of America și Goldman Sachs oferă României împrumuturi care girează credibilitatea țării noastre. Noua metodă a Ministerului de Finanțe" pe Ziare.com

Ads