Statul extrage din nou bani de la romani, de data aceasta legal, printr-o noua oferta publica Fidelis

Ministerul Finantelor (MF) deruleaza la BVB a 16-a oferta publica de vanzare de titluri de stat Fidelis, in perioada 8 – 17 aprilie. Prin intermediul precedentelor 15 oferte, Ministerul Finantelor a atras de la populatie, cumulat, peste 26,2 miliarde lei (peste 5,3 miliarde euro)

Persoanele fizice rezidente si nerezidente, cu varsta peste 18 ani, pot subscrie prin intermediul consortiului de intermediere sau intermediarii care au semnat angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune si a transmis angajamentul catre Lead Manager.

Consortiul este format din Alpha Bank Romania, BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comerciala Romana si BRD – Groupe Societe Generale, titluri de stat Fidelis denominate in lei si in euro, in cadrul ofertei publice de vanzare derulate la Bursa de Valori Bucuresti.

Pe transa donatorilor pot fi plasate ordine doar de investitorii care au donat sange incepand cu data de 1 septembrie 2023 si/ sau care doneaza in perioada derularii ofertei de vanzare de titluri de stat Fidelis.

Alocarea titlurilor de stat subscrise in cadrul ofertei se va efectua la data alocarii (17 aprilie 2024), iar numarul final de titluri de stat oferite va fi stabilit de catre emitent cu consultarea sindicatului de intermediere.

Ordinele aferente subscrierilor alocate investitorilor pe baza subscrierilor validate de membrii sindicatului de intermediere/Participantii Eligibili vor fi inregistrate in sistemul de tranzactionare al BVB dedicat ofertelor publice (titluri de stat).

Data estimata de intrare la tranzactionare este 23 aprilie 2024. Veniturile obtinute in urma investitiei in titlurile de stat Fidelis, atat din dobanzi, cat si din castigurile de capital sunt neimpozabile.

De asemenea, subscrierile se pot efectua si prin intermediul Participantilor Eligibili, care reprezinta orice intermediar autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, care este societate de investitii financiare sau 3 institutie de credit acceptata ca participant la sistemul de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti si care a semnat angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune si a transmis angajamentul catre Lead Manager.

Sindicatul de intermediere al ofertei este format din BT Capital Partners (Lead Manager), Banca Transilvania (grup de distributie), Alpha Bank Romania BCR si BRD.

Avand in vedere foamea de bani a Guvernului, care deja a majorat taxele de doua ori intr-un an, si, daca aceleasi partide raman la putere dupa alegeri, le va mai mari odata la anul, incalcand orice principiu fiscal, cetatenii romani vor munci pentru taxe in primul rand si abia apoi pentru ei si pentru familiile lor.

Si cum Romania este tara cu cea mai mare inflatie (taxa ascunsa a Guvernului) din UE, viata va deveni aproape imposibila in aceasta tara pentru cetatetii obisnuiti. In plus, faptul ca statul extrage cei mai multi bani inca disponibili pe piata, acesta impiedica astfel dezvoltarea multor afaceri doar pentru a-si plati regeste favoritii (angajati publici, functionari, amante, familie, cunostinte), iar Romania a devenit deja rai pentru multi angajati la stat si iad pentru restul populatiei, obligata sa-si plateasca angajatii, mai bine decat e platita ea insasi, mediul privat avand puteri limitate de a reactiona la agresivitatea cu care statul ia banii populatiei si firmelor.

