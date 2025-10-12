România, printre ţările UE cu cele mai importante scăderi ale preţurilor producţiei industriale în luna august

Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 13:27
România, printre ţările UE cu cele mai importante scăderi ale preţurilor producţiei industriale în luna august
România, printre ţările UE cu cele mai importante scăderi ale preţurilor producţiei industriale în luna august. FOTO: Pexels

Prețurile produselor care ies pe porțile fabricilor au înregistrat, în luna august 2025, comparativ cu luna iulie 2025, o scădere de 0,4% în Uniunea Europeană (UE), iar România se numără printre statele membre UE cu cele mai mari reduceri ale prețurilor producției industriale de la o lună la alta, arată datele publicate vineri de Eurostat.

Conform acestor date, de la o lună la alta, prețurile producției industriale au scăzut în majoritatea statelor membre, însă cele mai importante scăderi au fost înregistrate în Danemarca (minus 1,3%), România și Țările de Jos (ambele cu un declin de 1%). Eurostat precizează că evoluția prețurilor producției industriale în UE a fost influențată în special de un declin cu 1,4% al prețurilor la energie.

În ritm anual, prețurile producției industriale au înregistrat o scădere de 0,6% în zona euro și de 0,4% în Uniunea Europeană. În acest caz însă, România se numără printre statele membre cu cele mai mari creșteri ale prețurilor producției industriale, cu un avans de 3,1% în ritm anual. Creșteri mai mari s-au înregistrat doar în Bulgaria (9,1%) și Suedia (4,1%).

Modificarea prețurilor la porțile fabricilor este pusă de obicei pe seama consumatorilor finali și de aceea poate fi un indicator al evoluției inflației pe care Banca Centrală Europeană o vizează prin politica sa monetară.

Anterior, Institutul Național de Statistică (INS) a dat publicității propriile date, conform cărora prețurile producției industriale (piața internă și piața externă) s-au majorat cu 3,2%, în luna august a acestui an față de aceeași perioadă din anul 2024.

În schimb, raportat la luna iulie din 2025, în august prețurile producției industriale au scăzut cu 0,6%.

Potrivit statisticii oficiale, de la un an la altul, în funcție de indicele prețurilor producției industriale, au fost înregistrate creșteri după cum urmează: industria bunurilor de uz curent – cu 6,14%, industria bunurilor de folosință îndelungată – cu 4,38%, industria bunurilor intermediare – cu 4,32%, industria bunurilor de capital – cu 2,44% și industria energetică (+1,27%).

De asemenea, pe total piață (internă și externă), datele INS relevă faptul că, în august anul curent, comparativ cu august 2024, prețurile producției din industria extractivă s-au majorat cu 3,21%, cele din industria prelucrătoare au crescut cu 3,32%, în timp ce producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a consemnat un salt de 2,89%, iar în distribuția apei – salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare, s-a înregistrat o creștere de 10,82%.

