Schimbarile climatice pun in pericol productia de cereale si extractia de minerale precum cupru, cobalt sau litiu

Productia a noua materii prime de baza pentru economie si populatie, precum cereale (graul, orezul si porumbul), minerale esentiale (cupru, cobalt, litiu) si metale vitale (zinc, fier, aluminiu), este in pericol din cauza schimbarilor climatice, chiar si in scenariul in care emisiile de dioxid de carbon ar scadea, potrivit raportului „Riscurile climatice pentru 9 materii prime cheie" al PwC.

Ultimele estimari arata ca 87% din productia mondiala de orez, peste 70% din productia de cobalt si litiu si aproximativ 60% din productia de bauxita si fier vor fi afectate negativ pana in 2050.

Analiza a identificat doua pericole produse de schimbarile climei - seceta si canicula - cu un potential daunator pentru productia din mine si ferme, daca nu se iau masuri. Chiar si in cel mai optimist scenariu, in care lumea reuseste sa incetineasca ritmul emisiilor de gaze cu efect de sera, fenomenele meteorologice extreme vor aparea cu o frecventa si o gravitate mult mai mari. Seceta, de exemplu, poate distruge culturile si dauna mineritului, sector puternic dependent de apa. De altfel, sunt necesare peste doua milioane de litri de apa pentru a extrage o tona de litiu

„Companiile trebuie sa se pregateasca pentru o lume in care schimbarile climatice vor genera perturbari semnificative ale productiei si ale lanturilor de aprovizionare, inclusiv pentru marfurile critice. De exemplu, Romania este in topul primilor 5 producatori de grau si porumb din Uniunea Europeana, iar cum agricultura este dependenta de clima, este nevoie de implementarea unor masuri atat din partea autoritatilor, cat si a companiilor pentru atenuarea impactului acestor fenomene. Este nevoie de o colaborare stransa intre companii, guverne si comunitati pentru a crea modele de productie si de consum sustenabile", a declarat Dinu Bumbacea, Country Managing Partner PwC Romania.

Potrivit sursei citate, lumea se bazeaza doar pe cateva tari pentru a produce fiecare dintre cele noua materii prime cheie, chestiune prezentata si de Risco.ro. Concentrarea cea mai pronuntata este in cazul litiului, cobaltului, fierului si bauxitei, peste 70% din aprovizionarea globala provenind din cel mult trei tari pentru fiecare produs de baza. De exemplu, mai mult de jumatate din productia mondiala de cobalt provine din doar cinci mine din Republica Democrata Congo. Aceasta concentrare geografica accentueaza riscurile in cazul unor intreruperi ale aprovizionarii.

Unele mine si ferme au luat deja masuri pentru a-si desfasura activitatea in conditii de caldura si seceta. De exemplu, din cauza inrautatirii secetelor din Chile, unele companii miniere folosesc apa de mare desalinizata.

Pana in 2050, chiar daca emisiile de carbon s-ar reduce drastic, peste 70% din productia de cobalt si litiu s-ar putea confrunta cu un risc semnificativ, ridicat sau extrem de ridicat de seceta - fata de aproape zero in prezent. Mai putin de 10% din productia de cupru este afectata de aceste riscuri in prezent, insa ar ajunge la peste jumatate intr-un scenariu cu emisii reduse in 2050 si la peste 70% intr-un scenariu cu emisii ridicate. Cobaltul, cuprul si litiul sunt parte integranta a tehnologiilor electronice si a tehnologiilor energetice curate.

Cele trei culturi (grau, orez, porumb) se confrunta cu riscuri din ce in ce mai mari atat din cauza temperaturilor extreme, cat si a secetei. Aceste trei culturi asigura 42% dintre caloriile consumate de oameni. Riscul cel mai raspandit si cel mai grav este pentru orez. In prezent, peste 75% din orez este cultivat in conditii de risc semnificativ de canicula ceea ce arata ca, nu doar nivelul de risc este important, ci si modul in care producatorii sunt pregatiti sa se adapteze. Estimarile OCDE pentru perioada 2023-32 sugereaza ca cererea globala pentru aceste cereale va creste cu 11-12%.

Studiul PwC mai arata ca peste 60% din productia mondiala de bauxita si fier s-ar putea confrunta cu un risc semnificativ de canicula pana in 2050, chiar si intr-un scenariu cu emisii reduse (fata de 30-50% in prezent). Aluminiul (din bauxita), fierul si zincul sunt utilizate pe scara larga in industria prelucratoare, in transporturi si in infrastructura.

Raportul PwC a analizat noua produse de baza esentiale pentru economia mondiala si expunerea lor la riscul de seceta si canicula. Riscul a fost clasificat ca fiind semnificativ, ridicat sau extrem. Riscul de canicula este clasificat pe baza duratei de timp care depaseste limitele temperaturii globale medii normale (Wet Bulb Globe Temperature [WBGT]).

WBGT reflecta impactul combinat al temperaturii si al umiditatii. Riscul de seceta este clasificat pe baza procentului de timp petrecut in conditii de seceta severa pe o perioada de 20 de ani. Expunerea minelor si a fermelor cheie, esentiale pentru productia celor noua produse de baza, a fost evaluata in raport cu stresul provocat de seceta si de canicula legat de clima, in conditiile actuale, dar si in 2035 si 2050.

