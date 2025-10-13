Care sunt șansele ca măsurile de austeritate să fie ridicate în viitorul apropiat ca urmare a scăderii deficitului bugetar. „Totul depinde de reducerea evaziunii”

Analistul Adrian Negrescu nu crede că măsurile de austeritate vor fi ridicate în următorii doi ani. FOTO Colaj Canva Pro / Ziare.com

Finanțele României sunt în continuare pe muchie de cuțit, în condițiile în care fereastra de oportunitate pentru ca țara noastră să se înscrie în ținta de deficit de 8,4% convenită cu Comisia Europeană pentru anul 2025 se va închide în curând.

Sau altfel spus, dacă deficitul bugetar pentru primele opt luni ale anului 2025 a fost de 4,54% din PIB, echivalentul a 86,36 miliarde de lei, iar această valoare reprezintă o creștere față de primele șapte luni, când deficitul era de 4,04% din PIB, întrebarea care se pune este cât de tare trebuie să "frâneze" executivul gonflarea tot mai evidentă a deficitului pentru a se înscrie în ținta asumată.

Iar asta în condițiile în care din deficitul bugetar lăsat moștenire de Marcel Ciolacu, după unele surse de 35 de miliarde de euro, nu s-a recuperat nimic, după cum au arătat mai multe surse consultate de Ziare.com, astfel că, în aceste condiții, ideea ridicării măsurilor de austeritate devine imposibilă în viitorul apropiat.

„În acest an îl rostogolim și asta în conditiile în care împrumutăm 50 de miliarde de euro. Abia din 2026 ne-am angajat să reducem deficitul în mod real”, a explicat pentru Ziare.com și analistul economic Adrian Negrescu.

Totodată, acesta mai spune faptul că deficitul bugetar va rămâne foarte ridicat în următorii cel puțin 2 ani de acum încolo.

„Anul viitor ne propunem un deficit bugetar de 6-6,5% și asta înseamnă în bani aproape 25 de miliarde de euro. Atât timp cât nu vom reuși să reducem deficitul la o limită acceptabilă, undeva la nivel de 3-4% maximum, va fi aproape imposibil să venim cu soluții de reduceri fiscale, adică reduceri de taxe și impozite, mai ales că totul depinde de absorbția fondurilor europene și mai ales de reducerea evaziunii”, explică acesta.

Analistul economic mai spune de asemenea faptul că dacă vom reuși să găsim soluții pentru a reduce evaziunea fiscală, cu alte cuvinte să atragem măcar 6-7 miliarde de euro din zona de neplată a TVA-ului, dacă vom digitaliza serviciile publice și vom tăia din cheltuielile statului în așa fel încât să nu mai fie povara pe care o reprezintă astăzi, poate vom ajunge și la tăieri de taxe.

Acesta subliniază însă că nu vede în orizontul următorilor 2 ani aceste facilități de ordin fiscal care într-adevăr să ofere o gură de oxigen mediului de afaceri.

„Vestea bună este însă că din a doua parte a anului viitor probabil se vor vedea și primele măsuri menite să echilibreze situația financiară a statului, iar din această perspectivă măcar să nu vedem alte creșteri de taxe în orizontul următorilor doi-trei ani”, mai spune Adrian Negrescu.

Analistul economic arată de asemenea că trebuie să înțelegem faptul că statul, din păcate, își cheltuiește mai mult de 80% din banii pe care-i încasează din taxe, impozite și venituri nefiscale pe salarii, pensii și alte cheltuieli sociale.

Altfel spus, adaugă acesta, sunt cheltuieli stricte, pentru care are nevoie de bani, iar dacă nu vom crește economia, dacă nu vom stimula crearea de locuri de muncă și nu vom găsi soluții pentru a reduce evaziunea, este greu de crezut că în viitor vom vedea o reducere a TVA-ului sau a impozitului pe venit în România.

