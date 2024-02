Salariul mediu net depaseste, in premiera, 5.000 lei. Veniturile bugetarilor continua sa le depaseasca pe cele ale angajatilor din mediul privat

Potrivit INS, in luna decembrie 2023, castigul salarial mediu brut a fost 8.301 lei, cu 535 lei mai mare decat in luna noiembrie 2023. Castigul salarial mediu net a fost 5.079 lei, in crestere cu 314 lei fata de luna noiembrie 2023. Salariile medii nete cele mai mari s-au inregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului (12.710 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (2.825 lei)

Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, castigul salarial mediu net a crescut cu 15,5%. Indicele castigului salarial real a fost 108,3% in luna decembrie 2023 fata de luna decembrie 2022.

Faţa de luna octombrie 1990, indicele castigului salarial real a fost 253,3%, cu 15,1 puncte procentuale mai mare decat cel inregistrat in luna noiembrie 2023.

In cursul anului se inregistreaza fluctuatii ale castigului salarial determinate, in principal, de acordarea premiilor anuale si a primelor de sarbatori, in special in lunile luate ca baza de comparatie. Acestea influenteaza cresterile sau scaderile in functie de perioada in care sunt acordate, conducand, in cele din urma, la estomparea fluctuatiilor castigului salarial lunar la nivelul intregului an.

Evolutia castigului salarial real depinde, atat de fluctuatiile castigului salarial mediu net, cat si de rata inflatiei. Astfel, in luna decembrie 2023, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna noiembrie 2023, ca urmare a acordarii de prime ocazionale, drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, potrivit Risco.ro, cresterile castigului salarial mediu net s-au datorat realizarilor de productie ori incasarilor mai mari (in functie de contracte/proiecte), cat si reducerilor de personal cu castiguri salariale mai mici fata de medie, din unele activitati economice.

Cele mai semnificative cresteri ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat dupa cum urmeaza:

• cu 57,1% in extractia carbunelui superior si inferior, cu 34,8% in extractia petrolului brut si a gazelor naturale, respectiv cu 32,9% in producţia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer condiţionat;

• intre 20% si 30% in transporturi pe apa, intermedieri financiare (cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii), depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi, tiparirea si reproducerea pe suporturi a inregistrarilor, fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului;

• intre 10% si 19,5% in industria metalurgica, tranzactii imobiliare, alte activitati extractive, fabricarea produselor din tutun, telecomunicatii, activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune, inregistrari audio si activitati de editare muzicala, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, silvicultura şi exploatare forestiera etc.

In ce domenii a scazut salariul

Scaderile castigului salarial mediu net fata de luna noiembrie 2023 au fost determinate de acordarea in luna precedenta de prime ocazionale, drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, scaderile caştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizarile de productie ori de incasarile mai mici (in functie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scaderi ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat dupa cum urmeaza:

• cu 8,8% in fabricarea de maşini, utilaje si echipamente, respectiv cu 6,2% in extractia minereurilor metalifere;

• intre 1% si 3,5% in fabricarea de mobila, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor, alte activitati industriale etc.

In sectorul bugetar, in luna decembrie 2023 s-au inregistrat cresteri ale castigului salarial mediu net comparativ cu luna precedenta in administraţia publica cu 5%, respectiv in sanatate si asistenta sociala (2,8%).

In invatamant, castigul salarial mediu net a scazut comparativ cu luna precedenta (-2,3%) ca urmare a reducerii sumelor reprezentand plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacantei scolare.

Interesant e ca desi randamentul bugetarilor e minim, valoarea salariilor lor o depaseste pe cea din mediul privat, desi cei din urma platesc salariile celor dintai, prin taxe si impozite. Iar numarul bugetarilor e de peste 1,3 milioane desi populatia Romaniei e in scadere. De altfel, plata salariilor acestora, motiveaza partial cresterile repetate de taxe si impozite, care au ajuns la niveluri foarte ridicate, printre primele din Europa.

