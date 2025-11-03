De ce nu ar trebui să crească acum salariul minim. Ar face mai mult rău tocmai celor care l-ar încasa

Într-o declarație recentă, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că nu consideră oportună creşterea salariului minim în acest moment pentru că acesta a înregistrat o majorare de 75% din 2021 până în prezent, deşi economia a scăzut. Acesta respinge ideea avansată de liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, că riscăm un infringement dacă nu majorăm salariul minim.

Într-un dialog cu Adrian Mitroi, profesor de economie și finanțe comportamentale de la Academia de Studii Economice din București, Ziare.com a încercat să explice mai clar mecanismul de blocaj macroeconomic în care se află țara noastră acum și de ce creșterea salariului minim nu ar aduce de fapt avantaje reale pentru românii de rând și mai ales pentru sectorul privat, parte dintr-un circuit economic extins care este afectat direct de inflație și de presiunea deficitului bugetar.

„Dacă ne uităm la salariul minim, ar trebui să ne uităm în dinamica din ultimii ani. Pe un fond de decelerare economică, de scădere economică an de an, din 2021 până astăzi, noi am crescut salariul minim cu 75%. Cred că ar trebui să fim atenţi, cred că ar trebui să punem mai mult preţ pe coordonarea între dinamica economiei şi creşterile salariului minim (…) Noi am crescut de la 2.300 la 4.050. Totuşi, nu putem să nu ţinem cont de competitivitatea economiei, mai ales când ne dorim să o relansăm”, a declarat, duminică seară, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Întrebat dacă salariul minim trebuie majorat, ministrul Finanţelor a spus că „mai degrabă” nu trebuie mărit, cel puţin „nu în acest moment”. Acesta a răspuns și la acuzațiile politice venite din partea PSD, mai precis de la preşedintele interimar Sorin Grindeanu, care a afirmat în repetate rânduri că a vorbit cu comisarul european Roxana Mînzatu despre o îngheţare a salariului minim, aşa cum îşi doreşte premierul Ilie Bolojan, şi aceasta i-a spus că se intră într-o zonă de infringement. Nazare în schimb a respins ideea unui infringement, în cazul în care nu se va majora salariul minim. „Nu cred că este vorba de un infringement, pentru că este vorbа de adecvarea salariului minim. Nu cred că poate fi vorba de un infringement”, a clarificat acesta.

Guvernul a transmis, miercuri, după şedinţa Consiliului Naţional Tripartit, că este foarte probabil ca salariul minim brut pe ţară garantat în plată să rămână şi anul viitor la nivelul din acest an, dar consultările vor continua şi luna viitoare.

„Un lucru e foarte clar, și anume că salariul minim este variabila independentă de care depind foarte multe variabile dependente în economie. Dar contează foarte mult poziția competitivă a întreprinderilor, în special al IMM-urilor. Dacă impactul este relativ compensat pentru buget, fiindcă vin înapoi o parte din cheltuieli prin taxe și impozite, pentru companiile private și cele de stat înseamnă un adaos la și așa necompetitivul cost cu forța de muncă. România deja este o țară care nu a adăugat suficient de multă productivitate în compensarea creșterilor salariale și de venituri. Această lipsă foarte mare de echilibru face să pară că creșterile de salarii atât în valoare nominală, cât și reală, vor putea fi indefinite”, a explicat Adrian Mitroi, în dialog cu Ziare.com.

Potrivit acestuia, primul tampon dintre creșterea reală și cea nominală a salariului minim vine de la inflația care o elimină pe cea nominală și o face pe cea reală să scadă. Așadar, creșterea reală a veniturilor, pe fond inflaționist, este foarte redusă, așa că o altă soluție este să nu poată fi diminuată valoarea nominală a veniturilor, cu salarii și pensii, dar poate să nu fie crescută. „Necrescând valoarea nominală a salariilor, cu o inflație în creștere, de fapt se scade valoarea reală a acestor venituri. Deci necrescând salariul minim și veniturile, într-o inflație constantă, ridicată, asta înseamnă că scad veniturile reale. Această scădere, apoi, probabil cuplată și cu o ușoară depreciere de curs, atât cât este suportabilă, restabilește, în fiecare an de represiune financiară care urmează, această competitivitate pe care noi o pierdem”, a explicat Adrian Mitroi.

Cercul vicios al supraîndatorării, care creează și mai multe probleme economice în loc să le repare

România pierde din competitivitate și din cauza costului energetic tot mai mare, dar și din cauza costurilor cu forța de muncă. „Probabil că din punct de vedere al guvernului această variantă are sens, cu toate că, evident, pentru angajați sigur că este un minus. Cu atât mai mult cu cât, politic, decidenții nu se vor putea înțelege ușor pe subiectul acesta”, a mai transmis Mitroi, adăugând că soluția nu constă în această depreciere și că nu este suficient, după toată „drama” pe care românii au trăit-o anul acesta, iar încetarea creșterii nominale și de scădere a creșterii reale va continua, pentru că nu este sustenabilă datoria publică. Finanțarea ei, din cauza unui deficit foarte mare, care va fi tot peste 9% și anul acesta, înseamnă o nouă presiune pe datoria publică. Astfel, degeaba se adaugă valoare nominală pe salariul minim pe economie, fiindcă astfel vor crește și datoria publică, și dobânzile, și, apoi, inflația. Așa doar ar crește valoarea nominală, dar valoarea reală va continua să scadă”, a mai explicat economistul.

Practic, în condițiile în care România are un deficit care pur și simplu nu poate fi finanțat decât cu creșterea datoriei publice (amintim că Ministerul Finanțelor a anunțat intenția de a atrage în luna noiembrie 6,8 miliarde de lei de la băncile comerciale, pe lângă cele 945 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni destinate refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat). Dobânzile de finanțare sunt foarte mari, explică profesorul de economie, iar ce nu poate statul finanța din deficit va veni pe spinarea datoriei publice, cercul închizându-se cu noi creșteri tot mai mari ale dobânzilor care se regăsesc apoi în inflație din ce în ce mai ridicată sau prelungită.

„Suntem într-o situație atât de ingrată în momentul de față încât trebuie să plătim un preț. Prețul cel mai la îndemână este ca salariul minim să nu crească. România operează cu setările de fabrică acum, pentru că nu avem loc de manevre în politica economică, adică politici acomodative fiscale, monetare sau salariale. Sunt trei tipuri de accelerații care pot fi apăsate acum și ridica ambreiajul în același timp. Nu putem face acest lucru nici monetar, nici fiscal și nici salarial, dacă vorbim de salariul minim, pentru că toate au repercusiuni în economie mai mari decât efectele pozitive”, a mai explicat Adrian Mitroi.

